Prodotti surgelati: come cucinarli e gli errori che non bisogna fare

Cucinare bene i prodotti surgelati è fondamentale… ecco come potresti fare

Negli ultimi anni l’utilizzo di cibi confezionati, anche surgelati, è andato sempre di più crescendo. Questo perché aiuta molto a ridurre i tempi di cottura e preparazione, specialmente quando si è di fretta. Basti pensare alle verdure surgelate che basta scongelarle in pentola e condirle. Si va a togliere così tutto il lavoro di pulizia e cottura che serve. D’altro canto però, dato l’elevato utilizzo di questi prodotti, bisogna anche essere bravi a saperli trattare e conservare.

Cos’è il surgelamento

Prima di tutto cerchiamo di capire cos’è il surgelamento, in modo da comprendere anche la differenza dalle altre tecniche di conservazione. Quando parliamo di un prodotto surgelato ci riferiamo ad un alimento che è stato congelato ininterrottamente a valori uguali o inferiori a -18 gradi. Questa temperatura è stata imposta proprio per legge, in quanto sono stati fatti ovviamente diversi studi a riguardo. Inoltre è necessario che la confezione che contiene il prodotto surgelato, indichi le tecniche per lo scongelamento a seconda delle modalità di cottura: al forno, in padella, ecc..

Prodotti surgelati: come cucinarli e gli errori che andrebbero evitati

Quando si parla di prodotti surgelati è bene sapere che bisogna seguire alcune operazioni, essenziali per la nostra salute. Una di queste è proprio la fase di scongelamento. In molti consigliano infatti di rimuovere il prodotto dal freezer e farlo scongelare lentamente riponendolo in frigorifero. Così il prodotto avrà sempre una temperatura costante e non subirà uno shock termico.

La cottura

La modalità di cottura varia anche a seconda dello strumento che utilizziamo. Partiamo parlando della padella. Un metodo che consente che l’alimento surgelato non si vada a contaminare è quello di mettere il prodotto surgelato direttamente in padella. Riprendiamo l’esempio degli delle verdure, ad esempio gli spinaci. Quando si cucinano possiamo mettere i cubetti direttamente in padella con un filo di acqua. Li lasciamo cuocere a fiamma bassa per i minuti indicati sulla confezione. Piano piano si andranno ad ammorbidire e il prodotto sarà pronto per essere consumato.

La cottura al forno

Oltre al metodo della padella c’è anche quello al forno. In questo caso bisognerà aspettarsi che il prodotto andrà a scongelarsi molto più lentamente rispetto a quando lo mettiamo sui fornelli. Ad esempio al forno potremmo anche fare il pesce. Mettiamo direttamente il pesce sulla teglia da forno e guarnirlo con delle verdure sempre cotte al forno oppure grigliate. In questo modo il filetto di pesce non andrà a perdere tutte le sue proprietà qualitative e si manterrà intatto il sapore. Quindi come possiamo notare trattare i prodotti surgelati non è poi così tanto difficile. Esistono tante tecniche di cottura e di scongelamento che ci permettono di avere un prodotto finito davvero buono. L’importante è sapere come fare e informarsi a riguardo e soprattutto non bisogna scongelarli con metodi estremi. Questo è tutto quello da sapere sui prodotti surgelati: come cucinarli e non solo.