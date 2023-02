Come pulire il forno incrostato: consigli pratici e fai da te economici

Non sai come togliere le incrostazioni dal forno? Ecco dei semplici consigli molto utili da fare in casa

In cucina è vero che è fondamentale conoscere bene tutti i trucchi per fare una ricetta perfetta. Ancora più importante però è la pulizia. Infatti per fare in modo che non ci sia contaminazione o la riuscita di piatti non molto graditi. Ad esempio un’operazione alla quale non si presta molta attenzione è proprio il forno. Capita che durante la cottura cadano briciole o altro sul fondo del forno. La prima cosa che si dovrebbe fare è quella di pulire ciò che è caduto. Alcuni però lasciano lì le briciole e man mano che passa il tempo diventa sempre più difficile cacciarli.

Cosa succede se non si pulisce bene il forno

La prima cosa fondamentale quando cuciniamo qualcosa è la vista. Dall’osservazione del piatto noi riusciamo a capire quanto manca alla fine della cottura o meno. Dunque avere un forno con il vetro sporco non ci consentirà il monitoraggio della pietanza. Se lo sporco invece si va ad accumulare nella serpentina, lo strumento che riscalda, magari la funzionalità del forno non sarà eccellente. Di conseguenza ci metterà di più a cucinarsi il piatto. Come dicevamo prima si potrebbero ottenere dei piatti non molto graditi. Questo perché se ci sono rimanenze bruciate, faranno conferire alla pietanza il sapore di bruciato. Infine potremmo avere un piatto contaminato da germi e batteri.

Come pulire il forno incrostato: consigli pratici e ogni quanto farlo

Capito quindi cosa succede nel momento in cui non curiamo il forno della nostra cucina, è importante anche conoscere cosa fare per farlo tornare splendente.

Cosa fare?

La prima cosa da fare è avere, ovviamente, gli strumenti giusti. Nei negozi troviamo tanti detersivi adatti proprio per la pulitura del forno. In realtà però ci sono anche tanti metodi alternativi e fai da te, in modo da risparmiare anche economicamente. Un esempio è utilizzare acqua e aceto. Ci servirà quindi una ciotola di acqua tiepida e mettere un quarto di aceto. Una volta fatto questo versiamone un po’ sulle parti incrostate. Lasciamo agire qualche minuto e dopodiché puliamo con una spugnetta. Un altro metodo alternativo è anche quello di utilizzare il bicarbonato.

Il bicarbonato è molto utilizzato in cucina anche per la pulizia di alimenti. Dunque prendiamo una ciotola di acqua e mettiamo 3 cucchiai di bicarbonato. Anche in questo caso ne versiamo un po’ sulle incrostazioni, in modo che si ammorbidiscono. Se non escono possiamo utilizzare anche una spazzola piccola oppure bisognerà ripetere l’operazione più volte. Ecco come pulire il forno incrostato, in pochi semplici passaggi e senza errori

Ogni quanto va pulito il forno

Per mantenere il forno sempre pulito sarà necessario rispettare alcune tempistiche. Ad esempio il consiglio è quello di pulirlo almeno una volta al mese. Ovviamente se cade qualcosa nel forno e ce ne accorgiamo è importante pulirlo subito, in modo che non si incrosti. Se invece utilizziamo il forno poche volte andrà bene anche pulirlo ogni circa 3 mesi. Dunque il tempo di pulizia da mantenere dipenderà da casi e casi e soprattutto da quanto siamo abituati a utilizzare il forno in un mese.