Sorprendente e inaspettato Cruciani a “Dritto e Rovescio”: ecco cosa è stato in grado di fare il giornalista

Giuseppe Cruciani è uno dei più irriverenti giornalisti italiani. Conduttore televisivo e radiofonico, Cruciani ricopre il ruolo di opinionista in molte trasmissioni. Il giornalista è uno degli ospiti più assidui del programma “Dritto e Rovescio”. Politica e attualità, queste le tematiche trattate dal conduttore di Rete 4, Paolo Del Debbio. Giuseppe Cruciani esprime da sempre il suo pensiero senza riserve. Giovedì sera a Dritto e Rovescio il giornalista ha compiuto un gesto inaspettato. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Controcorrente e irriverente, Giuseppe Cruciani da sempre fa parlare di sé. Conduttore televisivo e radiofonico, ma soprattutto giornalista. Rumoroso e senza peli sulla lingua, è uno degli opinionisti più presenti in televisione. Venerdì sera abbiamo visto un sorprendente e inaspettato Cruciani a “Dritto e Rovescio”. Ospite da Paolo Del Debbio si è trovato ad affrontare un argomento piuttosto spinoso. Ma soprattutto si è dovuto confrontare con degli ospiti particolarmente scomodi.

Da tempo è uno degli opinionisti del programma di Paolo Del Debbio

Il giornalista Paolo Del Debbio da tempo conduce Dritto e Rovescio. Il programma, in onda su Rete 4, dà voce al popolo e alle problematiche che questo vive. Ma non solo, anche la parte politica può esprimersi in puntata. Ad arricchire il tutto è certamente la presenza di opinionisti pronti a dire la loro senza esitazione. Uno di questi è sicuramente Giuseppe Cruciani. Giovedì sera però Cruciani si è trovato ad affrontare una situazione delicata. Un problema che affligge le città italiane da molto tempo e che è stato messo in luce da canale 5. Striscia la Notizia, la nota trasmissione mediaset, ha documentato l’attività delle borseggiatrici nei pressi delle metropolitane. Video inquietanti che testimoniano l’attività quotidiana di giovani ladre straniere.

I servizi giornalistici atti a denunciare questo fenomeno hanno avuto un’enorme risonanza. Tuttavia qualcuno è rimasto indegnato per il trattamento riservato alle ladre. Secondo alcuni pareri andrebbe tutelata la privacy di queste ragazze. C’è chi si indegna per i furti nello metro e chi invece per le riprese video alle ladre. Questo il tema trattato da Paolo Del Debbio. Ma attenzione oltre ad esponenti politici ed opinionisti, giovedì sera hanno presenziato anche le ladre.

Sorprendente e inaspettato Cruciani a “Dritto e Rovescio”: ecco cosa è stato in grado di fare il giornalista

Sorprendentemente presenti in puntata a Dritto e Rovescio anche le 3 ragazze riprese a rubare in metro. Stiamo parlando di tre giovani straniere che davanti alle telecamere hanno ancora una volta ammesso di rubare. “Rubo, questo è il mio lavoro!”: questa la scottante dichiarazione da parte di una delle tre. Si è scatenato un dibattito infuocato, che però ha portato un esito inatteso. Dopo alcune parole di condanna alle ragazze, Cruciani ha compiuto un gesto inaspettato. Davanti ad un Del Debbio incuriosito si è infatti avvicinato ad una delle giovanissime ladre. Fatto il baciamano alla ragazza appena diciottenne e al settimo mese di gravidanza, Cruciani ha chiarito. “Ti bacio le mani con la speranza che tu possa dare un futuro diverso a questo bambino”: queste le parole del giornalista alla giovane ladra.