Sono considerati i 5 segni più stupidi dello zodiaco e se sei fra questi non è proprio il massimo

Ci sono i segni più belli, quelli più affascinanti e più intelligenti. Come, però, ci sono anche quelli più brutti, privi di fascino e, soprattutto, considerati più stupidi. Nel senso nobile del terme, ovvero non in maniera offensiva, ma ingenua. Quelli che si fidano a prescindere, prendendo delle brutte sberle. Vediamo quali sono.

Gli oroscopi affascinano anche gli italiani che, ogni giorno, controllano, anche solo per divertimento, cosa li attende a breve. Ovviamente, vanno presi con le pinze, nel senso che essendo generici, non hanno la verità certa. Non è, per capirsi, se ci sono corna in arrivo per i Gemelli, automaticamente tutti i nati sotto questo segno saranno traditi.

Diciamo che, in quel caso, i Gemelli sono quelli che, in base agli astri, potrebbero avere problemi di corna. Il che non esclude che anche un altro segno possa venire cornificato dal partner. Insomma, attenzione a prendere troppo alla lettera indicazioni generiche. Diverso, invece, è il discorso legato al carattere. In genere, essere nato sotto un determinato segno zodiacale comporta alcune peculiarità che sono tipiche.

Ecco quali sono i segni considerati più ingenui dello zodiaco, che si fidano stupidamente degli altri

Ad esempio, sono considerati i 5 segni più stupidi dello zodiaco quelli che, secondo le stelle, si fidano in maniera ingenua del prossimo. Stupido, quindi, non inteso in senso dispregiativo, ma che fanno le cose con troppa superficialità. Che non stanno lì a pensare troppo alle conseguenze. Che pensano che negli altri ci sia solo candore.

Ci sarà capitato, chissà quante volte, di esclamare “che stupido/a che sono stato/a”. Ecco, ci sono segni che lo esclamano più degli altri, in svariati campi e per diversi motivi. Insomma, non come contrario di intelligente e, in questo caso, c’è un segno che lo è più di tutti.

Non solo il Leone, ma ecco gli altri che per vari motivi sono considerati stupidi

Il primo segno, considerato, in questa classifica è il Leone. Per quale motivo? Che il fatto di essere particolarmente simpatici non sempre equivale ad essere scaltri, furbi. Purtroppo, questo è un difetto che finisce per scatenare quelli che se ne approfittano.

Anche l’Acquario rientra tra i segni più “stupidi”. Nel senso che non è capace di relazionarsi con il prossimo. O meglio, non è in grado di capire fino in fondo quello che è l’altro. Si limita alle apparenze, da buon genuino. E finisce per giudicare male l’altro, picchiandoci la testa e venendo tradito negli affetti.

Sono considerati i 5 segni più stupidi dello zodiaco ed ecco quali sono gli ultimi tre

In questo ristretto gruppo ritroviamo anche i Pesci. Che, almeno, si consolano essendo tra i segni più longevi dello zodiaco. Il loro problema è che si fidano troppo del loro istinto. Non ragionano. Prendono le decisioni di impeto, salvo poi pentirsene. La cosa peggiore, per loro, è contare fino a 10. Proprio non ce la fanno.

Anche i Gemelli potrebbero rientrare tra quelli più “stupidi”. Il motivo? Se ne lavano le mani quando si tratta di prendersi delle responsabilità. O una decisione. Anche in casa, demandano sempre al partner. Finendo per passare come inaffidabili. Per poi pentirsene, quando è troppo tardi. Non da meno è il Toro che ha poco carattere e si fa sempre condizionare dagli altri. Una insicurezza che fa il paio con l’incapacità di conoscere davvero le persone.