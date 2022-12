Tiramisù diverso dal solito in una variante perfetta per Natale che lascerà tutti senza parole

Tiramisù diverso dal solito in una variante perfetta per Natale-proiezionidiborsa.it

Stanchi del solito e classico tiramisù? Non c’è problema perché ne esistono diverse varianti. Oggi ne vedremo una in particolare perfetta per i giorni di festa e la stagione invernale. Ecco di cosa si tratta.

Nei giorni di festa non può certo mancare la portata del dessert. Anche quando si riuniscono più persone di solito ci si mette sempre d’accordo su chi prepara il dolce. Di solito si affida il compito a chi è più esperto in cucina per avere la sicurezza di mangiare una vera bontà.

Tuttavia, tutti noi possiamo fare dei dolci perfetti per i pranzi e le cene dei giorni festivi. Possiamo anche rifarci a qualche classico, ma personalizzandolo o realizzando una variante. Ad esempio, potrebbe andar bene un tiramisù diverso dal solito in una variante perfetta per Natale.

Tra gli ingredienti qualcosa di tradizionale e poi qualcosa di insolito ma adatto alla stagione. In questo modo, a tavola ci sarà qualcosa di conosciuto in una nuova versione tutta da scoprire e da far venire l’acquolina in bocca.

Tiramisù diverso dal solito in una variante perfetta con questi pochi ingredienti

Naturalmente è un dolce e una versione che va bene in qualsiasi occasione. Ci sono varianti estive, varianti personalizzate a seconda dei gusti di chi lo prepara o di chi lo riceve come regalo.

Quella di oggi è una versione più leggera che include gli agrumi. Ecco come preparare il tiramisù all’arancia a partire dagli ingredienti:

400 g di mascarpone ;

; 250 ml di acqua;

250 g di savoiardi ;

; 150 g di zucchero ;

; 3 uova ;

; 1 arancia (meglio se biologica).

Per la preparazione bisogna necessariamente iniziare proprio dall’arancia. Dopo averla lavata bene occorre grattugiare la buccia, metterla da parte e poi spremerne il succo. Quest’ultimo andrà in un pentolino con l’acqua e 50 g di zucchero, far scaldare per sciogliere tutto e poi lasciare raffreddare.

Lo zucchero rimanente va amalgamato insieme ai tuorli delle uova e al mascarpone con le fruste elettriche. A questo punto montare a neve gli albumi e aggiungerli al composto facendo attenzione a non farli smontare (mescolare dal basso verso l’alto).

Adesso bisogna prendere la pirofila e iniziare con uno strato di savoiardi immersi nel succo di arancia e uno strato di mascarpone. Alla fine, cospargere tutto il dolce con la buccia grattugiata dell’arancia. Deve riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Un tocco in più per la ricetta

Questa appena descritta è una versione che va bene anche per i bambini così da convincerli ad assaggiare qualcosa di nuovo e fare il pieno di vitamina C. Tuttavia, si può aggiungere alla ricetta un liquore se lo si desidera e se gli invitati sono tutti adulti.

Nella ricetta classica di questo dolce non è previsto, ma l’usanza di aggiungere qualcosa di alcolico è molto diffusa. I migliori alcolici da usare sono il Marsala, il brandy, il rum oppure un po’ di cognac, senza mai esagerare ovviamente.