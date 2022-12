Cosa regalare ai suoceri all’ultimo minuto per un regalo raffinato senza spendere un capitale

Un regalo personalizzato spendendo pochissimo e pronto all’ultimo momento è possibile, anche per i suoceri. Potrebbe essere addirittura equo e solidale, per aiutare il nostro pianeta. Vediamo quali potrebbero essere.

Tra tutti i membri della famiglia, i suoceri sono per la maggior parte di noi i più difficili a cui fare un regalo. In questi casi, è meglio non avventurarsi in regali azzardati come capi di vestiario, gioielli, buoni vacanza o libri, che non sapremo mai se saranno apprezzati. Molto meglio un regalo più “sicuro”, di quelli che piacciono praticamente a tutti.

Ma come fare a confezionare un regalo personalizzato, ma allo stesso tempo economico e senza spendere troppa energia alla ricerca del dono perfetto? Esistono molte soluzioni e idee perfette per fare un regalo di Natale ai suoceri che sia personalizzato ma anche economico. Vediamo alcuni suggerimenti.

Una tisana personalizzata in erboristeria

Il primo suggerimento è molto semplice: una tisana personalizzata da far confezionare sul posto in erboristeria. La maggior parte delle erboristerie fornite hanno a disposizione moltissimi ingredienti con i quali possono confezionare una tisana personalizzata, con tanto di etichetta con il nome del destinatario. Rechiamoci quindi in erboristeria e illustriamo al personale il tipo di tisana di cui siamo in cerca.

È per un uomo o per una donna? Una persona che ama i sapori forti o preferisce i gusti classici? Che età ha il destinatario del dono? Quali sono i sapori che adora? Creiamo, con l’aiuto dell’erborista, una tisana perfetta e facciamo scrivere sull’etichetta il nome del destinatario e gli ingredienti. Sarà un regalo certamente apprezzatissimo.

Cosa regalare ai suoceri all’ultimo minuto facendo bella figura e guadagnandoci le loro simpatie

Non c’è niente di meglio per fare bella figura di un regalo che, oltre ad essere apprezzatissimo nella sua sostanza, fa anche del bene al pianeta e all’umanità. Parliamo di un dono acquistato in un negozio equo e solidale. Ci sono molti negozi di questo genere in tutta Italia e offrono una vastissima gamma di prodotti, anche prodotti perfetti per Natale. Oltre a opere di artigianato e capi di vestiario, se non vogliamo rischiare di sbagliare dovremmo puntare senza esitazione sul cibo. Componiamo un piccolo cesto dei doni con prodotti quali cioccolato equo e solidale, tisane, mix di frutta secca e ovviamente spezie. Spesso troviamo anche prodotti di bellezza o di cura per il corpo, ad esempio una crema per le mani o un prodotto per i capelli.

Se siamo paralizzati dal dubbio puntiamo su un buono spesa, ma non uno qualunque

Se proprio non sappiamo cosa regalare ai suoceri all’ultimo minuto, allora puntiamo sul più classico, ma anche più apprezzato, dei doni natalizi: un buono spesa. Ma attenzione, non deve trattarsi di un buono spesa qualunque. Selezioniamo un negozio che offre prodotti particolari. Ad esempio, potremmo regalare un buono spesa per una gastronomia di prodotti tipici, oppure un supermercato biologico, un negozio di accessori come cappelli, ombrelli, cinture o guanti.

Da non disdegnare anche un buono per servizi che il destinatario del dono utilizza abitualmente, come un buono dalla parrucchiera, dal barbiere, dall’estetista o in palestra. Puntando su questi doni immateriali, ma apprezzatissimi e personalizzati, certamente faremo bella figura con i nostri suoceri anche questo Natale.