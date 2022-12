Brunello Cucinelli occupa il quinto posto della classifica dei migliori titoli azionari italiani con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro. Tuttavia, le eccellenti performance potrebbero non evitare un’inversione ribassista, che, però, potrebbe trasformarsi in un’interessante occasione di acquisto.

La storia del titolo a Piazza Affari

Da quando è stato quotato nel 2012, il titolo Brunello Cucinelli ha guadagnato circa il 600%. Su 11 anni di quotazioni, poi, solo 2 hanno chiuso in territorio negativo. Limitando l’osservazione al solo 2022, notiamo come Brunello Cucinelli occupi il quinto posto della classifica dei migliori titoli azionari italiani a larga capitalizzazione, superiore ai 500 milioni di euro. Solo Saras, Banco BPM, Leonardo e Credem sono riusciti a fare meglio.

La valutazione del titolo

La valutazione del titolo non è di conforto per gli investitori. Come già accaduto in passato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio, se si considera il rapporto tra prezzo e utili la sottovalutazione è di oltre il 70%. Il rapporto tra prezzo e fatturato restituisce lo stesso livello di sopravvalutazione. È interessante notare che questo parametro è molto alto in assoluto non solo per Brunello Cucinelli, ma anche per la media del settore di riferimento.

Dal punto di vista delle raccomandazioni degli analisti la situazione non è migliore. Il prezzo obiettivo medio, infatti, è tale da esprime una sopravvalutazione di circa il 15%.

Le eccellenti performance potrebbero non evitare un’inversione ribassista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 21 dicembre in rialzo dell’1,60% rispetto alla chiusura precedente, a quota 69,90 euro.

Recentemente, il 13 dicembre, il titolo Brunello Cucinelli ha segnato un nuovo massimo storico in area 73,25 euro. Da quel momento in poi è iniziato un lento ribasso che sta portando le medie a incrociare al ribasso. Da questo punto di vista potrebbero essere decisive le prossime sedute. Intanto va notato che lo SwingTrading Indicator ha dato un segnale ribassista. Prestare, quindi, attenzione nel caso si vogliano aprire posizioni al rialzo.

Per il quadro di medio/lungo periodo si rimanda a un precedente articolo.