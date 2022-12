La vitamina che aiuterebbe a ridurre le rughe e a rendere la pelle elastica

Le vitamine sono tutte importanti per il nostro corpo, ma una è molto consigliata anche a livello estetico per rendere la pelle luminosa e non solo

Ogni alimento che consumiamo presenta delle caratteristiche nutrizionali che sono utili al nostro organismo. Questo perché gli alimenti sono costituiti da diversi elementi, come, ad esempio, vitamine, minerali, carboidrati.

Le vitamine sono fondamentali per il corpo. Questo perché vanno a svolgere una serie di funzioni che ci servono. Ad esempio, sono coinvolte in tantissime reazioni metaboliche che avvengono. Contribuiscono così a mantenere in funzione tessuti e organi.

Come si suddividono le vitamine?

Le vitamine si suddividono in liposolubili e idrosolubili.

Nelle vitamine liposolubili rientrano:

A, D, E, K ed F.

Nelle vitamine idrosolubili, invece, rientrano:

C, B1, B2, B5, B6, B12, PP, H.

La vitamina che aiuterebbe a ridurre le rughe e prevenire l’invecchiamento della pelle

Come possiamo vedere sono diverse e ognuna avrà una caratteristica specifica per l’organismo. In particolare, quella su cui ci soffermeremo è una vitamina del gruppo B: la vitamina B5.

Questa vitamina, come abbiamo detto, rientra nella classe delle idrosolubili e deve essere introdotta attraverso l’alimentazione.

Prima di capire come effettivamente possiamo usufruire di questa vitamina, però, cerchiamo di capire anche tutte le sue proprietà e i benefici che presenta.

A cosa fa bene la vitamina B5?

In particolar modo questa vitamina trova largo utilizzo nel campo cosmetico. Viene utilizzata in diverse creme antirughe, in quanto consentirebbe alla pelle di essere più elastica prevenendo l’invecchiamento.

Allo stesso tempo, però, presenta anche altri benefici, tra questi:

ha un’azione lenitiva , andando a ridurre i rossori;

, andando a ridurre i rossori; è idratante , in quanto attira e trattiene le molecole di acqua e per questo motivo mantiene la pelle elastica;

, in quanto attira e trattiene le molecole di acqua e per questo motivo mantiene la pelle elastica; ha un’azione riparatrice, infatti aiuta il processo di rigenerazione delle cellule.

Dove è possibile trovarla?

Trovare questa vitamina negli alimenti non è poi così difficile. Sono diversi i cibi che la contengono. Ne nomineremo alcuni per darci un’idea.

La si può introdurre, ad esempio, attraverso alcuni legumi. Vanno bene le lenticchie, che sono anche ricche di ferro. La possiamo, però, trovare anche in cereali integrali. Per quanto riguarda il mondo vegetale, invece, la vitamina B5 è presente nei broccoli e avocado.

È presente anche:

nel tuorlo d’uovo ;

; nei semi di girasole ;

; nel fegato di ovini , bovini o suini ;

, o ; lievito di birra ;

; funghi essiccati.

Per le sue proprietà benefiche verrebbe da dire che è molto consigliato consumare alimenti che contengono la vitamina B5. Specialmente con l’avanzare dell’età, visto e considerato che rappresenta la vitamina che aiuterebbe a ridurre le rughe.

Cosa succede se si è in deficit?

Se si hanno valori bassi di questa vitamina i sintomi potrebbero essere i seguenti:

stanchezza ;

; fatica mentale e fisica ;

; formicolio, in particolar modo ai piedi.

Ovviamente, nel momento in cui si hanno questi sintomi è sempre bene consultare il proprio medico per verificare che si tratti di carenza di vitamina B5 e non di altro.