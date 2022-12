Non solo Roma e Parigi ma ci sono altre 2 splendide capitali che ci aspettano a Natale e Capodanno

Diciamoci la verità, nell’ultimo mese siamo stati tutti incuriositi dal Qatar. Complici i Mondiali di calcio, potrebbe esserci venuta anche la voglia di andare a visitare questo Stato in cui al momento ci sono quasi 30°. Ma quali sono le capitali che ci aspettano a Natale e Capodanno? Scopriamolo insieme.

Gli organizzatori hanno raggiunto probabilmente lo scopo che volevano, e cioè quello di pubblicizzare un Paese per molti sconosciuto. Secondo una prestigiosa rivista britannica, proprio in questo periodo dell’anno, sarebbero principalmente 4 le città consigliate per una visita tra Natale e Capodanno. Roma e Parigi capeggiano questa lista, che clamorosamente al momento non vede presente Londra. Probabilmente anche a causa della Brexit, dell’incombenza burocratica del passaporto e dei prezzi decisamente cari nel rapporto tra euro e sterlina. Andiamo allora a scoprire le 2 città che oltre a Parigi sarebbero consigliate per una vacanza di fine anno.

La città che ha più canali di Venezia

Secondo i tecnici e gli Esperti, Amsterdam, splendida città dell’Olanda, avrebbe più canali della nostra Venezia. I tour operator solitamente consigliano di visitare questa città in primavera e inizio d’estate. Quando avviene la famosa fioritura dei tulipani e il Paese si riempie dei colori dei suoi famosissimi fiori. Ma, proprio in controtendenza, rispetto alle capitali più acclamate e conosciute anche nel periodo natalizio, ecco l’idea di volare ad Amsterdam.

Città facilmente raggiungibile da molti scali aeroportuali italiani e ricca di musei, contenitori culturali, piazze e locali davvero caratteristici. Per chi ama la cucina, non può assolutamente mancare il pesce fritto locale, conosciutissimo insieme alle polpette con il tradizionale purè di patate. Da non perdere nemmeno una delle crostate più antiche del Mondo, la Appletaart, che in Olanda si serve a colazione, a base di mele, uvetta sultanina, cannella e zucchero, limone e rum. E, a proposito di cucina, ecco l’idea giusta per chi rimane invece a casa a Natale.

Non solo Roma e Parigi ma ci sono altre 2 splendide capitali che ci aspettano con tutte le loro sorprese

Pochi sanno che Berlino, capitale della Germania, è anche una delle città che contiene più musei e gallerie d’arte al Mondo. In tutto più di 60 e in grado di fare la felicità di tutti coloro che amano l’arte, la storia e la cultura in generale. Non stiamo qui a ricordare le bellezze che si possono visitare in questa città, ricordando però il consiglio degli Esperti: per visitarla occorrerebbero almeno 3 giorni. Città molto amata e frequentata dai giovani e per questo capace di sorprendere anche in materia di cucina. È possibile, infatti assaggiare la cucina locale, in molti ristorantini a prezzi anche economici, stando però attenti a taluni “cosiddetti ristoranti italiani”.

Spesso sono gestiti non da nostri connazionali e la sorpresa potrebbe arrivare al momento del conto. Quindi, informiamoci prima se il nostro tricolore campeggia anche nel cuore dei gestori. Per chi ama lo shopping locale, ecco vestiti caratteristici, tazze e boccali per la birra, il tradizionale orsetto simbolo della città e le moltissime calamite che faranno la fortuna dei collezionisti. Non solo Roma e Parigi ma ci sono altre 2 splendide capitali che ci aspettano a Natale e Capodanno. Nella speranza che magari il nostro segno zodiacale ci mandi qualche colpo di fortuna e, perché no, anche qualche sorpresa economica!