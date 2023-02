Ti è avanzata della pasta? Oggi ti cucino una squisita frittata di pasta croccante in padella coi 5 segreti degli chef

La pasta avanzata, anche rossa, è l’ingrediente base per una gustosa frittata di pasta, piatto tipico napoletano spesso arricchito con ragù e besciamella. Vediamo insieme alcuni preziosi accorgimenti per prepararla ad hoc.

La frittata di pasta è la ricetta di riciclo per antonomasia. È un piatto di origini napoletane che si presta a moltissime varianti. Oltre a riciclare la pasta avanzata, semplicemente bollita o anche condita con il sugo, ci consente di utilizzare alcuni avanzi che abbiamo in frigorifero. Salumi, formaggi e verdure… Possiamo arricchire la nostra frittata di pasta con tutto quel che più ci piace o che resta nel frigorifero o nella dispensa. Volendo, possiamo quindi realizzarne versioni diverse sempre.

Le ricette dei grandi classici italiani prevedono un procedimento ad hoc

Come spesso accade, anche i piatti più semplici necessitano di una certa maestria nella loro preparazione. Per risultare davvero buono e fatto a regola d’arte, qualsiasi piatto va preparato rispettando specifiche regole che gli chef esperti conoscono bene. Questo principio vale sempre, anche per quei piatti che, apparentemente possono sembrare facili perché costituiti da pochi e semplici ingredienti.

È il caso, ad esempio, della pasta e ceci, un grande classico delle sere invernali. Per ottenerla golosamente cremosa e vellutata, bisogna conoscere ed applicare alcuni passaggi strategici in fase di preparazione.

Ti è avanzata della pasta? Oggi ti cucino una squisita frittata di pasta

Torniamo quindi ad occuparci della nostra frittata di pasta. Indipendentemente dagli ingredienti prescelti che, come già abbiamo detto, possono essere dei più svariati, è fondamentale rispettare alcuni passaggi. Andiamo a scoprirli insieme.

Lunga o corta, la cottura della pasta è fondamentale

Di qualunque formato sia, la pasta va cotta al dente. Bisogna quindi scolarla 2 o 3 minuti prima rispetto ai tempi di cottura indicati sulla confezione. Bisogna poi aspettare che diventi tiepida e travasarla quindi in una ciotola capiente. Dopodiché, aggiungere un cucchiaio di olio e separarla con l’aiuto di una forchetta.

Ecco cosa sapere sulle uova

Le uova devono essere a temperatura ambiente e non appena tolte dal frigorifero. Dopo averle sgusciate e sbattute con una frusta vanno poi condite. Oltre ad insaporirle con sale e pepe, aggiungiamo del burro a pezzetti e tutti gli altri ingredienti che abbiamo intenzione di usare: pancetta, prosciutto, salame, provola, scamorza, piselli, zucchine etc… Infine, aggiungere una generosa dose di formaggio grattugiato.

In questa fase, possiamo decidere la consistenza della nostra frittata. Se la desideriamo bella soda e compatta, aggiungiamo al composto di uova un po’ di pangrattato. Diversamente, invece, se vogliamo ottenere un piatto più morbido, quasi cremoso, uniamo un goccio di latte.

Ed infine, qualche consiglio sulla cottura

Ti è avanzata della pasta? Oggi ti cucino una squisita frittata di pasta! Per la cottura dobbiamo usare una padella antiaderente coi bordi alti. Dopo avervi fatto scaldare un filo d’olio, far rosolare la pasta per 5 minuti circa a fuoco medio. Quando inizierà a soffriggere, versarvi sopra il composto di uova sbattute. Coprire con un coperchio e continuare la cottura sempre a fuoco medio.

Ogni tanto, scuotere la padella per non farla attaccare. Dopo 10 minuti circa, girare la frittata e terminare la cottura per altri 5 o 10 minuti. Gli ultimi 2 minuti, togliere il coperchio così che si formi una bella crosticina dorata in superficie.

Et voilà, buon appetito!