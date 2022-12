Svelato il trucchetto per rendere la pasta e ceci cremosa e vellutata proprio come quella di nonna!

La pasta e ceci è una ricetta tipica della tradizione romana. Scopriamo come renderla gustosa e cremosa!



Siamo ormai nel bel mezzo di dicembre. Un mese che mette gioia e allegria per le imminenti festività. Tuttavia, è fuor di dubbio che la stagione fredda porta con sé anche parecchi contrattempi da risolvere, come il bucato in casa che non asciuga mai e crea umidità. Per non parlare del freddo! La sera, quando si rientra a casa, si sente proprio la necessità di gustare un bel piatto caldo, meglio se preparato con ingredienti stagionali . Grandi classici della tradizione gastronomica italiana sono la pasta e fagioli e la pasta coi ceci. Corroboranti piatti unici semplice ed economici, ma molto gustosi. Come spesso accade, anche i piatti apparentemente più semplici, richiedono una certa maestria per risultare davvero eccellenti. In questo articolo ci concentreremo sulla pasta e ceci.

Coi legumi secchi o in scatola, ecco come dev’essere una pasta e ceci perfetta

Pasta e ceci richiede una lunga preparazione. Soprattutto se consideriamo l’ammollo dei ceci in acqua per almeno una nottata. Tuttavia, nessuno vieta di utilizzare anche i quelli in scatola, specie se si ha poco tempo. Il segreto per un buon piatto sta nel riuscire a donargli la giusta consistenza. Pasta e ceci non deve essere né troppo asciutta né troppa brodosa. Bensì, calda e cremosa. Inoltre, è fondamentale anche sapere dosare ed equilibrare i vari sapori. Il caratteristico gusto dolciastro dei ceci, infatti, va esaltato con tocchi di sapidità donati da pochi altri ingredienti.

Svelato il trucchetto per rendere la pasta e ceci una vera bontà

Mettiamoci all’opera. Ecco gli ingredienti per 4 persone:

400 g di ceci già lessati o in scatola;

già lessati o in scatola; 240 g di pasta corta o pasta mista ;

; 100 g di pancetta , a cubetti o listarelle;

, a cubetti o listarelle; 1 patata piccola lessata;

lessata; brodo vegetale q.b.;

q.b.; sedano, carota e cipolla per fare il soffritto;

per fare il soffritto; 2 o 3 foglie di alloro ;

; 2 cucchiai di concentrato di pomodoro ;

; 3-4 filetti d’acciuga ;

; olio EVO q.b.;

q.b.; sale e pepe q.b.

Preparazione

Far rosolare il soffritto in una pentola ben oliata; aggiungere quindi la pancetta, l’alloro, i filetti d’acciuga spezzettati e il concentrato di pomodoro; aggiustare di sale e pepe, e rimestare per far insaporire bene il tutto; a questo punto, unire metà porzione di ceci e far cuocere per circa 10 minuti; nel frattempo, frullare la restante parte di ceci insieme alla patata lessata; unire nella pentola la purea di ceci e patate e continuare la cottura aggiungendo, al bisogno, qualche mestolo di brodo; infine, unire anche la pasta e far cuocere per il tempo indicato sulla confezione; durante la cottura, aggiungere il brodo poco alla volta, in base alla consistenza che si desidera ottenere; servire ben calda con dei crostini di pane.

La cottura va fatta procedere molto lentamente e, tutti gli ingredienti, devono cuocere insieme, e non separatamente. Durante la cottura, la pasta rilascia l’amido. Questo, venendo a contatto con i ceci, crea quella tipica e golosa cremina tanto ricercata. Ecco quindi svelato il trucchetto per rendere la pasta e ceci una vera delizia!