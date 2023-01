Oltre a brodo e minestrone, ecco cosa fa la nonna con le verdure avanzate: ricette gustose e anti spreco!

Ti avanzano delle verdure? Scopriamo insieme alcune ricette da preparare per non sprecare gli avanzi. Vedremo tantissime idee di primi, secondi, contorni e addirittura piatti unici!

Quando si cucina, capita spesso di esagerare con le quantità e avanzare qualcosa. Buttare via non è mai una buona idea, specie con il cibo e soprattutto in questo periodo di forte crisi generale in cui è bene risparmiare su qualunque cosa. Per fortuna, la cucina è il regno della fantasia. Basta aggiungere qualche ingrediente e, con pasta e risotti avanzati possiamo ad esempio realizzare frittate e timballi.

Con gli ortaggi, il rischio di avere avanzi è ancora più alto. Oltre ad abbondare con le quantità, infatti, ci sono gli scarti e le parti più coriacee che non usiamo per le insalate, un piatto dove si prediligono i cuori delle verdure e le loro parti più tenere. Cosa possiamo quindi fare con piccoli gambi di sedano, pezzetti di carote, gambi di broccolo, foglie più esterne di finocchi e biete, parti dure dei carciofi e qualsiasi altra parte di ortaggio che sia edibile, oltre a brodo e minestrone?

Polpette e ripieni

Se tritiamo ed amalgamiamo per bene le nostre verdure, possiamo creare un composto base con cui fare delle gustose polpette. In base ai gusti possiamo scegliere di farle vegetariane oppure di arricchirle con carne macinata, tonno in scatola, prosciutto o ricotta. Ad ogni modo, un uovo servirà per legare il tutto e del pangrattato per tenerle unite. In alternativa alle polpettine, lo stesso composto può essere un’ottima base per creare un ripieno con cui farcire tasche di vitello o tortelli con pasta fatta in casa. Diluendo il composto di verdure con un po’ di besciamella, ecco il condimento ideale per delle leggere lasagne vegetariane. Anche la torta salata, il salva cena per eccellenza, è la base ideale da riempire con la farcitura di verdure avanzate. Basta tenere sempre in frigorifero un rotolo di pasta sfoglia o di pasta brisè.

Altre 3 ricette da realizzare con gli avanzi vegetali oltre a brodo e minestrone

Proseguiamo con un bel contorno sostanzioso. Dopo aver tritato ed unito assieme più verdure cotte, aggiungiamo delle patate bollite. Ecco la base per realizzare un soffice purè saporito e colorato. Basterà semplicemente aggiungere latte, burro e formaggio e procedere con la ricetta del classico purè di patate.

Con la base di purè di verdure e patate, possiamo preparare addirittura un piatto unico. Basterà infatti aggiungere dei cubetti di prosciutto o salame e di formaggio, tipo provola o mozzarella, ed ecco un ricco gateau pronto da infornare.

Dato che fa freddo, si apprezzano volentieri piatti caldi e corroboranti. Per questo motivo, le verdure avanzate sono un ottimo alleato per zuppe, vellutate, creme e passati. Per renderli un piatto unico basterà aggiungere dei legumi, che sono una eccezionale fonte proteica. E come carboidrati, pasta corta oppure dei crostini di pane.

La ricettina facile e veloce per il pranzo al volo

Nella pausa pranzo, tutti siamo sempre di corsa. Di solito ci si arrangia con un piatto di pasta. Al posto della solita passata di pomodoro, prepariamo un sughetto vegetariano facile e molto gustoso. Basterà far saltare le nostre verdurine avanzate in una padella con un filo d’olio. A piacere, aggiungere anche un poco di passata. Oltre a brodo e minestrone ecco tante altre ricette!