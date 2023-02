Per avere 1.000 euro di interessi al mese e vivere di rendita quanti soldi devo avere in banca?

È possibile vivere di rendita? Qual è la somma necessaria per avere un reddito mensile passivo di circa 1.000 euro? Ecco alcune opzioni di investimento e quanto denaro occorre per creare un reddito costante vicino a questa cifra.

Il sogno di molte persone è vivere di rendita, ovvero avere una fonte di reddito fissa senza dover lavorare. Ci sono diversi modi per raggiungere questo obiettivo, ma, prima di scegliere, è importante quantificare la propria necessità finanziaria mensile. In base a questo, è possibile individuare le opzioni più adatte e scegliere quella con maggiori possibilità di successo, in base alle proprie risorse.

Per avere 1.000 euro di interessi al mese ecco quanti soldi servono

Supponiamo di volere una rendita di 1.000 euro al mese. Qualcuno obietterà che vivere oggi con questa cifra è impossibile. È anche vero però che in Italia centinaia di migliaia di pensionati vivono con un importo mensile inferiore. Per non parlare di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Il metodo più semplice è quello di investire del capitale in strumenti finanziari che offrano degli interessi, come conti di deposito, obbligazioni, ecc. Partiamo dai conti di deposito. Ai tassi attuali, occorre investire 600.000 euro a 12 mesi per avere un ritorno di circa 12.000 euro all’anno con le offerte migliori.

La soluzione delle obbligazioni e in particolare dei titoli di Stato

Le obbligazioni sono un altro strumento che offre un rendimento annuale fisso. Infatti, l’obbligazione offre in genere una cedola a fronte del capitale investito, che di fatto è un prestito a chi ha emesso il bond. Il guadagno di una obbligazione pluriennale è dato dalla variazione in conto capitale e dal rendimento cedolare. Chi desidera avere una rendita mensile, dovrebbe avere disponibili gli interessi sul capitale almeno una volta all’anno. Quindi chi volesse acquistare titoli con cedola, per esempio BTP, dovrebbe considerare il valore del coupon e anche il prezzo.

Facciamo un esempio. Il BTP con scadenza a gennaio del 2026 (Isin: IT0005514473) ha una cedola lorda annua del 3,5% ed un prezzo vicino a 100 centesimi. Chi acquista a questo prezzo e lo mantiene fino alla scadenza non avrà guadagni e neppure perdite rilevanti in conto capitale. La cedola porterà il guadagno. La tassazione sui titoli di Stato è al 12,5%, quindi la cedola netta annua sarà del 3,05% circa. Investendo 400.000 euro nominali si potrebbero ricavare circa 12.000 euro all’anno.

Una soluzione per avere una rendita di 1.000 euro anche con meno di 60.000 euro

Un appartamento dato in locazione potrebbe essere un’altra soluzione, per avere per avere 1.000 euro di interessi al mese. Per una locazione che frutti 1.000 euro occorre locare almeno un trilocale in città. Ipotizziamo che un appartamento di almeno 100 mq in città possa costare almeno 300.000 euro. Con un mutuo che copre l’80% del valore, il capitale necessario all’acquisto scenderebbe a 60.000 euro. Ma poi occorrerebbe pagare gli interessi alla banca. La soluzione per abbassare i costi? Puntare su case da ristrutturare o all’asta. Inoltre è più facile affittare due piccoli appartamenti a 500 euro che uno solo grande a 1.000 euro. Soluzioni di taglio piccolo si trovano anche a 40.000 euro.