Terza settimana di maggio stracarica d’oro per alcuni segni zodiacali ma Bilancia e Toro soffriranno a causa della Luna

La seconda metà di maggio si apre con un avvenimento portentoso. L’ecclissi totale di Luna nello Scorpione, influenzerà tutti i segni zodiacali. Naturalmente, prima di tutto lo Scorpione che accoglie la Luna vagante. Nella breve oscurità che si creerà nel cielo, il Mondo esterno si ferma. Immergiamoci allora in quello interiore e tiriamo fuori quanto di poco interessante vive in noi. Plutone sarà contento di dare una mano a chi vuol approfittare di questo momento magico, per rinascere.

Se Plutone dà una mano allo Scorpione nel creare occasioni d’oro, all’Ariete ci penserà Urano. Il pianeta soffierà a favore dei nativi dell’Ariete. Un segno che mantiene tutto sommato un atteggiamento positivo verso la vita. Urano che è amico del segno, darà la spinta giusta. I familiari e gli amici, saranno toccati dal buon umore e dall’ottimismo che proviene dall’Ariete. Anche nel campo lavorativo, le relazioni sono sotto il segno della riuscita, con un pizzico di simpatia. Sarà così una terza settimana di maggio stracarica d’oro per questo segno.

I piatti traballano

La Bilancia dovrà riuscire a tenere ben fermi i suoi piatti, che traballeranno un po’. La Luna del 16 non porterà molta fortuna a questo segno. Bisogna eliminare quella tendenza di fondo, che ci porta a giudicare gli altri col nostro metro. Non tutti sono bravi come la Bilancia, ma la critica ci renderà più deboli, soprattutto se affiancata al sentimento di delusione. Vale la pena profittare della Luna in Scorpione per rivedere i nostri atteggiamenti di fondo.

Le corna rischiano di spuntarsi

Il difetto del Toro è di voler rifinire sempre tutto, avere sempre l’ultima parola. Questo atteggiamento è logorante verso gli altri. Non c’è da aspettarsi un grande successo in questo modo. Invece, ritirare al momento opportuno la propria impulsività, è quanto di meglio si possa fare. Questa settimana di maggio ci aiuterà a valutare meglio il nostro comportamento ed essere meno invadenti. Meglio imparare a prendere le distanze, soprattutto dai propri punti deboli. La Luna ci aiuterà in questo.

Terza settimana di maggio stracarica d’oro per alcuni segni zodiacali ma Bilancia e Toro soffriranno a causa della Luna

Se c’è un segno che sprizza ottimismo è il Capricorno. Ottimismo significa allo stesso tempo fortuna e affari. Anche la capacità di sapersi adattare alle varie situazioni, sarà una freccia in più nell’arco. Una qualità che nel lavoro è sempre molto apprezzata.

Anche l’Acquario avrà una settimana positiva per gli affari. Ciò dipende dal punto forte che caratterizza questo segno. La capacità di essere generosi nei confronti degli altri, è ben vista dal cielo dello zodiaco. Questo aspetto funziona come un’antenna, che attira i segnali della fortuna. Per cui questa settimana si presenterà come una marcia trionfale, coronata dal successo. Una settimana che non sarà avara di interessanti realizzazioni per diversi segni.

