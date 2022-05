Giove e Venere riempiranno d’oro l’Acquario e questi fortunati segni zodiacali nella seconda settimana di maggio, ma Mercurio pizzicherà un po’

Nel cielo di maggio capiterà un avvenimento particolarmente importante per l’astrologia. Giove entra nel segno dell’Ariete. Le energie che si metteranno in gioco saranno fortissime e influenzeranno un po’ tutti i segni, 3 in particolare.

Giove e Mercurio

Il pianeta Giove è noto per essere una forza dispensatrice di benessere. Allo stesso tempo però ci aiuta ad allargare i nostri orizzonti e le nostre capacità. Anche il segno dell’Ariete è ricco di forza e pieno di audacia, cosa che spesso gli permette di avere successo nella vita. Quando Giove e Ariete si incontrano, allora l’energia a disposizione è molto forte. Si tratta di un avvenimento di cui approfittare, senza lasciarselo scappare.

D’altro canto, bisogna avere a che fare anche con il pianeta Mercurio retrogrado. Lo troviamo proprio nel segno dei Gemelli, lo stesso giorno in cui Giove entra in Ariete. Mercurio retrogrado ha la fama di essere un movimento negativo. Poiché Mercurio è il segno della comunicazione, meglio allora nei prossimi giorni pesare le parole. Si evita così di non cadere in contraddizione, di non aumentare i piccoli problemi quotidiani e di non intraprendere progetti sbagliati. Lette sotto un aspetto positivo, queste che sembrano complicazioni, sarebbero disastri evitati. Un piccolo sforzo da parte nostra per evitare di buttarsi a capofitto in situazioni negative.

Il mese di aprile non è stato proprio eccezionale per l’Acquario. Nella seconda settimana di maggio le cose cambiano. Ci saranno progressi sul piano sentimentale e anche sul lavoro una maggiore facilità di contatti. Acquario è il segno dell’innovazione, sempre carico di entusiasmo e lanciato su nuovi progetti. Audacia e idee innovative sono il suo forte. Sarà Giove in Ariete ad aiutarlo nei suoi propositi. Proprio vero, quindi, che Giove e Venere riempiranno d’oro l’Acquario a maggio. Per quanto riguarda invece la sfera sentimentale, ci penserà Venere. Renderà più frizzante la sua vita sentimentale e gli regalerà un po’ di fascino in più. Almeno per le persone che amano sognare con leggerezza come fa l’Acquario.

Anche per il segno dei Gemelli il mese di aprile non è stato proprio il migliore. Nella seconda settimana di maggio si paventa la possibilità che si concretizzi un bel progetto. Dal punto di vista sentimentale si entra in un’aria romantica, accompagnata da tanta allegria, come sanno fare i Gemelli. Con l’aiuto di Mercurio, pianeta protettore del segno, potrebbe anche nascere una bellissima storia d’amore.

Una montagna di soldi in arrivo

La forte energia di Giove in Ariete non può far che del bene al già focoso Leone. Si prospetta, la seconda settimana di maggio, come un incontro con la fortuna e con i soldi. Questo grazie anche al talento che gli è proprio di saper portare gli affari a buon compimento. È anche il momento di saper lanciare un grande progetto che possa cambiare le prospettive. Allora, meglio non perdere l’occasione e fare in modo che tutto possa realizzarsi nel modo migliore.

