La prima settimana di maggio comincia a regola d’arte. Il primo maggio con la festa del lavoro, che ci rende un po’ più liberi, è l’inizio di un po’ di tutto, sia del nuovo mese sia della settimana cadendo di domenica. Poiché il 30 aprile non vi è Luna, il primo maggio è l’inizio della Luna nuova. La prima settimana di maggio significa, allora, l’inizio di qualcosa di nuovo.

L’ultimo botto di aprile

In effetti il mese di aprile si chiude con un’eclissi del Sole parziale, ma non visibile dall’Italia. La Luna copre parzialmente il Sole e una minor quantità di luce arriva sulla Terra. In alcuni popoli questo fenomeno è visto come portatore di disgrazie. La luce del Sole infatti è considerata la forza che illumina il Mondo e infonde vita. Senza di essa i colori e le cose scompaiono, come nella notte.

La Luna nera del 30 aprile che copre il Sole impone allora la sua presenza. Una presenza fatta di riflessione e sotto il segno del Toro. Solo dopo si riempiranno d’oro i forzieri. Il Toro influenza gli altri segni sotto due aspetti. Uno economico e l’altro sentimentale. Questi aspetti saranno ripresi a inizio settimana e volgeranno verso una soluzione. Questo grazie alla Luna nuova crescente che infonde energie positive ai vari segni zodiacali.

Prima però bisogna immergersi nella riflessione lunare. I soldi non sono il marchio del successo. Nella vita c’è tanto altro. Riguardo ai sentimenti, bisogna abbandonare la gelosia tipica del Toro. La gelosia è una mancanza di fiducia, un senso di insicurezza. A volte un pizzico va bene, ma non deve corrodere un rapporto.

Si riempiranno d’oro i forzieri di questi segni zodiacali nella prima settimana di maggio con Giove e Mercurio generosi dispensatori di fortuna

Ripuliti i sentimenti, la Luna crescente spingerà verso il meglio. A dare una mano ci sarà anche Giove, il Pianeta per eccellenza della fortuna che entrerà in Ariete dopo ben 12 anni di assenza.

L’Ariete sarà così il primo segno fortunato di questa settimana. Spingerà sul pedale dell’acceleratore e finalmente realizzerà i progetti che aveva nel cassetto da lungo tempo. Il segreto è mettere cuore e testa insieme, oltre all’energia che non manca. Giove aiuterà con la sua presenza soprattutto a partire dall’11 maggio.

Anche il Toro riceverà la sua fetta di fortuna, avendo il Sole che lo illumina. Inoltre ci sarà anche Mercurio a rassicurare il segno del successo delle sue iniziative. I velati timori scompariranno con questo veloce Pianeta, che azzera gli ostacoli in breve tempo.

Fortuna a due segni

Il Leone riceverà una settimana in netta ripresa, grazie al Pianeta Giove. Dopo le settimane passate, vissute con tanta difficoltà e incertezze, ora la fortuna sorride. Tuttavia non dimentichiamo la famiglia, inebriati dal successo esterno.

La fortuna dello Scorpione si chiama amore. La Luna crescente aumenterà il fascino magnetico naturale del segno. Si rafforzerà il legame con il partner e la settimana si caricherà di dolce sensualità.

Un inizio mese da non sprecare.

