Il 16 maggio si formerà in cielo l’eclissi totale di Luna. Ve ne saranno due in questo anno, ma nessuna visibile dall’Italia. Durante un anno si formano in cielo due tipi di eclissi. Quella solare, come per lo scorso 30 aprile, e quella lunare, come avverrà il 16 maggio. La seconda eclissi di Sole ci sarà il 20 ottobre e di Luna l’8 novembre. Nessuna delle 4 eclissi di quest’anno sarà visibile dall’Italia. Ciò non significa che astrologicamente l’Italia non ne sarà interessata.

Significato delle eclissi di Sole e di Luna

Quelle solari si verificano quando la Luna è piena e si frappone tra la Terra e il Sole, oscurando quest’ultimo. Quando arriva la Luna nuova si crea sempre un momento positivo, indice di qualcosa di nuovo che comincia. È come preparare il terreno per seminarci tutte le speranze e le attese sul futuro. Le eclissi di Luna come quella del 16 maggio, chiamano alla riflessione. Si pensa a come sono andate le cose finora, per poter ripensare meglio il proprio futuro. È un momento in cui per qualche istante anche l’universo si arresta, proprio per aiutare al cambiamento.

Stravolgimenti in cielo dalla magica Luna in Scorpione, ma per alcuni segni s’aprirà il portale celeste della fortuna

Questa eclissi di Luna arriva con l’astro presente nel segno dello Scorpione. Un periodo che rappresenta per questo segno d’Acqua un momento importante, dove si focalizzano i cambiamenti per la propria vita. Non a caso è un segno associato al pianeta Plutone, il dio della morte e della rinascita. In quanto segno d’Acqua, è dotato di molta sensibilità così come i Pesci e il Cancro. Tutti questi segni spaziano nel dominio dei sentimenti.

Si immergono, così, alla ricerca delle paure e delle negatività, per poter rinascere liberi e sinceri. Miglioreranno così le relazioni con gli altri, meno sensibili alle critiche e alle maldicenze. Anche i Gemelli avranno fortuna a contatto con la passeggera oscurità lunare. Questo segno avrà il tempo per apprezzare maggiormente sé stesso. Via alla demotivazione e al rimuginare sul proprio aspetto esteriore. Questa è l’occasione per cambiare stile.

I segni zodiacali e l’influsso lunare

Per gli altri segni ci saranno stravolgimenti in cielo dalla magica Luna in Scorpione. Ariete deve diminuire la sua focosità, soprattutto in famiglia, e raggiungere delle relazioni più concilianti. Anche il Leone, quando qualcosa va storta, diventa insofferente. È l’ora invece di fare una seria analisi sulle proprie mancanze. Vergine è sempre alla ricerca di qualche punto di svolta della sua vita. Ma ci vuole ponderazione senza lasciarsi prendere dall’emotività. La Bilancia può riscoprire gli affetti familiari che sono più importanti delle questioni di lavoro. Equilibrio è anche la parola giusta per il Sagittario e l’Acquario. Il primo sensibile alle delusioni e il secondo sempre coinvolto nel suo lavoro. Una Luna che promette grandi cambiamenti.

Approfondimento

