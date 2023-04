Terribili sorprese nell’uovo di Pasqua: ecco cosa succederà ai 5 segni zodiacali più sfortunati della settimana

Arriva la Pasqua e molti di noi ne approfitteranno per le prime gite all’aria aperta e per le tradizionali grigliate. L’oroscopo settimanale, però, invita alla cautela. Per 5 segni zodiacali il fine settimana lungo sarà davvero devastante e ricco di brutte sorprese.

Fervono i preparativi per festeggiare Pasqua e Pasquetta. Molti stanno decidendo i menù e scegliendo le carni migliori per la grigliata di lunedì. Altri sono alle prese con le grandi pulizie. Altri ancora sono alla ricerca delle occasioni last minute per una gita fuori porta. Rimane solo una cosa da fare: chiedere alle stelle cosa ci porteranno nel lungo weekend in arrivo. Il responso questa volta non è dei migliori. Soprattutto per 5 segni zodiacali che troveranno terribili sorprese nell’uovo di Pasqua. Vediamo cosa potrebbe succedere e come affrontare gli imprevisti.

Vergine, occhio a Saturno

Alla quinta posizione dei segni più sfortunati della settimana troviamo la Vergine. Se la situazione in amore è positiva, grazie al positivo influsso di Venere, non è così in tutti gli altri campi. C’è Saturno nel segno ed è pronto a sconvolgere tutto. Sul lavoro potrebbero arrivare incomprensioni e addirittura licenziamenti improvvisi. E la forma fisica non sarà delle migliori. Molto meglio passare una Pasqua tranquilla e serena in famiglia.

Momenti di tensione in arrivo per lo Scorpione

Lo Scorpione è famoso per essere uno dei segni meno affidabili nelle relazioni a lungo termine. E nel lungo weekend che sta arrivando la voglia di scappare senza lasciare tracce sarà ancora maggiore. Sarà tutta colpa di Venere e Mercurio, entrambi in posizione contraria. Liti e incomprensioni saranno all’ordine del giorno e relazioni di lungo corso potrebbero arrivare a un punto di non ritorno.

Problemi sul lavoro per Bilancia e Capricorno

Le medaglie di bronzo e d’argento per la sfortuna settimanale spettano rispettivamente alla Bilancia e al Capricorno. I Bilancia sono in mezzo a uno dei periodi più complicati dell’anno. Nell’uovo di Pasqua, però, non c’è nessuna bella sorpresa. I pianeti continuano a mettere ostacoli sulla strada e la svolta, soprattutto lavorativa, è ancora lontana.

Il fine settimana sarà difficilissimo anche per il Capricorno, segno che dovrà fare i conti con un Giove acerrimo nemico. In astrologia Giove rappresenta la fortuna e il guadagno. Averlo contro significa che vanno messe in conto spese inaspettate e soldi che vanno in fumo.

Terribili sorprese nell’uovo di Pasqua per l’Acquario: è il peggior segno della settimana

Per gli Acquario è arrivato il momento di armarsi di pazienza e trovare un luogo per stare in santa pace. Il fine settimana e l’inizio della prossima saranno davvero difficili. E neanche il cioccolato e la colomba pasquale renderanno meno amara la situazione.

La colpa sarà tutta di Mercurio che farà aumentare il nervosismo in ufficio e in famiglia. Liti, incomprensioni con i colleghi e con il partner, investimenti che vanno male. Una ricetta davvero pessima per il menù di queste feste.