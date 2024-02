Per chi ha problemi di udito, sul mercato sta per arrivare una incredibile novità

Sul mercato sta per arrivare una incredibile novità per chi ha problemi di udito-Foto da pixabay.com

Sul mercato sta per essere lanciata una soluzione che potrebbe cambiare la vita a chi ha problemi di udito. Si tratta di un paio di occhiali ultratecnologico che manderà in pensione i classici dispositivi acustici.

Si chiamano Nuance Audio promettono di cambiare il modo in cui affrontiamo i problemi uditivi. Questo prodotto tecnologico verrà lanciato sul mercato USA nella seconda metà dell’anno dal colosso mondiale EssilorLuxottica. Gli occhiali Nuance Audio sono stati presentati a gennaio al CES di Las Vegas. Sono innovativi perché progettati per coloro che soffrono di lievi o moderati difetti uditivi. Ecco come funzionano.

Per chi ha problemi di udito ecco come funzionano questi nuovi occhiali

Unendo stile contemporaneo e tecnologie acustiche avanzate, Nuance Audio offre una soluzione discreta e funzionale per migliorare la qualità dell’ascolto di chi ha problemi a udire parole e suoni. Infatti, questi occhiali integrano una tecnologia open-ear brevettata, che permette di ascoltare chiaramente senza ostruire il canale uditivo. A differenza dei tradizionali dispositivi uditivi, questi occhiali non richiedono l’inserimento nell’orecchio. Invece, utilizzano microfoni direzionali e altoparlanti posizionati strategicamente sulla montatura per trasmettere il suono direttamente al timpano. Questo approccio consente di migliorare l’udibilità senza compromettere l’estetica.

Ma quanto costano?

Il lancio ufficiale di Nuance Audio è previsto negli Stati Uniti nella seconda metà dell’anno. EssilorLuxottica ha posto particolare attenzione a creare un prodotto che fosse funzionale senza attirare l’attenzione. Pertanto, questi occhiali saranno disponibili in una varietà di stili alla moda, adattandosi alle preferenze personali di chi li indossa. Per quanto riguarda i costi, EssilorLuxottica non ha ancora fornito dettagli specifici. Tuttavia, l’azienda si impegna a mantenere un prezzo accessibile per rendere questa tecnologia disponibile a un vasto pubblico.

Ma questi non sono gli unici occhiali che potrebbero rivoluzionare la vita di milioni persone. Sul mercato presto arriveranno gli occhiali spaziali che funzionano come uno schermo.