Tè profumato e aromatico: i segreti provenienti dalla magica India per una fragrante bevanda. Deliziosa calda e fredda

Vediamo come preparare il Masala chai, un tè aromatico diffusissimo in India che possiede numerose proprietà benefiche.

Il tè è una bevanda dalle antiche origini. Di provenienza asiatica, spesso si tende ad associarlo agli inglesi, per il loro canonico rito delle cinque del pomeriggio. Anche da noi il consumo di tè è molto diffuso. C’è chi lo beve alla mattina per colazione, chi lo sorseggia a metà pomeriggio e chi addirittura lo gusta durante i pasti. Come già detto, il tè ha origini antiche. Ci sono infatti popolazioni per le quali il tè è un vero e proprio rito. Pensiamo ad esempio al tè alla menta marocchino.

In commercio si trovano tantissime tipologie di tè: in foglie o nelle pratiche bustine. Per quanto riguarda i gusti, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Tuttavia, oggi vogliamo proporvi una bevanda molto speciale. Spiegheremo come preparare un tè indiano. Sapientemente speziato, al primo sorso evoca subito le suggestive atmosfere orientaleggianti…

Ecco i consigli per un tè profumato e aromatico

Il tè indiano è il Masala chai, spesso chiamato anche solo semplicemente chai. Si tratta di un tè nero dolcificato, che viene aromatizzato con latte e spezie varie. Per prepararlo dobbiamo procurarci cannella, cardamomo, zenzero, chiodi di garofano, pepe, semi di finocchio o anice stellato (le quantità possono variare, dipendono dai gusti personali).

Queste spezie vanno prima pestate e poi messe in un pentolino a tostare per alcuni secondi. Quindi si aggiunge dell’acqua e si fa sobbollire per circa 10 minuti. Trascorso tale tempo, si aggiunge il tè e lo si lascia in infusione per 5 minuti a fiamma bassa. Infine, si aggiunge del latte e si dolcifica. La ricetta tradizionale prevede lo zucchero di canna ma si possono usare anche lo zucchero bianco o il miele. Quindi, si filtra. Il chai è ottimo sia caldo che freddo.

Gli innumerevoli benefici del Masala chai

Ora che abbiamo visto i passaggi da seguire per realizzare un tè profumato e aromatico, vediamo quali sono i benefici che questa deliziosa bevanda apporta. Anzitutto, poiché il tè contiene caffeina, il tè chai è un buon energizzante: ideale da consumare la mattina per svegliarsi. Inoltre, grazie alla presenza dello zenzero, favorisce la digestione. Mentre il pepe nero aiuta ad accelerare la digestione di proteine e grassi.

Le varie spezie presenti sono ricche di polifenoli, antiossidanti in grado di eliminare i radicali liberi, prima causa di invecchiamento. Nello specifico, il cardamomo, che è ricco di vitamina C, rafforza le difese immunitarie. Infine, per la presenza della cannella, aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo e quindi a prevenire l’insorgere di patologie cardiovascolari. Unico avvertimento, per il mix di spezie, il tè chai non è indicato in gravidanza e allattamento. Da evitare anche se si soffre di reflusso, colite o acidità gastrica.