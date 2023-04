Il segreto per labbra perfette e carnose in modo naturale? Ce lo svela Angelina Jolie: nessun filler ma un prodotto che costa circa 8 euro

Il segreto per labbra perfette come quelle di Angelina Jolie-Dal profilo Instagram angelinajolie

Da sempre simbolo di sensualità e femminilità, le labbra sono un bel biglietto da visita. Spesso cerchiamo di esaltarle con il trucco: basta un velo di rossetto e il nostro aspetto può cambiare del tutto. Se pensiamo alle labbra più sensuali del jet set, probabilmente ci viene in mente Angelina Jolie. È tra le donne più belle al Mondo e tutte noi ammiriamo la sua bellezza e le sue labbra così iconiche. Oggi vogliamo spiegarti i trucchi per avere labbra da baciare in modo naturale.

Ognuno di noi ha i propri punti di forza. Delle star di Hollywood spesso invidiamo non solo lo stile di vita, ma anche la bellezza. I personaggi pubblici spesso ricorrono alla chirurgia estetica per avere forme perfette. Fortunatamente non per tutti è così. Pensiamo ad esempio ad Angelina Jolie e alle sue labbra da dea.

Per avere labbra carnose senza ricorrere alla chirurgia plastica possiamo provare qualche piccolo trucco economico ma davvero efficace. Non servirà spendere tanti soldi, ma soltanto pochi consigli. Se vuoi saperne di più, continua nella lettura qui di seguito.

Il segreto per labbra perfette effetto filler? Una beauty routine molto semplice da seguire

Per avere labbra da sogno è importante prendersene cura. Se vuoi labbra morbide e lisce devi nutrirle e dare loro ciò di cui hanno bisogno. Le labbra sono una parte molto delicata del nostro corpo e soprattutto in alcuni periodi dell’anno possono essere sottoposte a stress. Forse avrai notato che Angelina Jolie spesso, anche sul red carpet, non usa quasi mai il rossetto. La donna possiede labbra carnose e sensuali al naturale e non ha bisogno di truccarle molto per metterle in risalto.

Per avere labbra da baciare, devi evitare che possano seccarsi e screpolarsi. A questo scopo, puoi ricorrere a un balsamo labbra che serve a proteggerle e nutrirle in profondità. Costa poco più di 8 euro e potrai trovarlo in farmacia, nelle migliori profumerie e nei negozi online: si chiama Avene Cold Cream Stick. Questo balsamo labbra fornisce un nutrimento intensivo e previene la secchezza e lo screpolamento. Lo troverai in formato stick da 4 grammi e basterà applicarlo più volte al giorno per avere labbra invidiabili. Ciò che rende speciale questo prodotto è l’acqua termale che contiene e che aiuta a rigenerare a proteggere la pelle delle labbra.

Altri rimedi naturali fai da te assolutamente da provare

Il segreto per labbra perfette senza spendere una fortuna? Anche lo scrub è molto importante e farlo ci serve per aiutare ad eliminare la pelle morta e ad ammorbidire le labbra. Potrai prepararne uno in casa usando soltanto dello zucchero di canna e dell’olio d’oliva. Usalo dopo la doccia prima di applicare un balsamo oppure un burro cacao.

Le labbra possiedono un complesso sistema di muscoli e, come tali, è bene mantenerli allenati. Simula un bacio con le labbra e mantieni questa posizione per 10 secondi. Dopodiché, sorridi mantenendo le labbra serrate per qualche secondo e infine portale in avanti formando una “O”. Fare questo esercizio un paio di volte al giorno favorisce la vascolarizzazione e dona volume alle tue labbra: provare per credere!