Una vacanza indimenticabile affittando una intera isola ad un prezzo ridicolo

Per fare una vacanza indimenticabile si può affittare una intera isola. L’isola è un paradiso terrestre ed è dotata di tutti i confort e può essere prenotata in esclusiva a un prezzo ridicolo.

Sei pronto per una vacanza esclusiva? C’è chi affitta una villa in un luogo rinomato, chi affitta uno yacht, ma pochi possono vantare di avere affittato una intera isola. Lo puoi fare con Jicaro Island Ecolodge, un gioiello nascosto nel cuore del Nicaragua. Questa piccola isola, a soli 15 minuti di barca dal Porto Marina Cocibolca, è un rifugio di lusso composto da sette casitas, dei lussuosissimi bungalow. Ma non lasciarti ingannare dalle dimensioni: qui troverai una vista mozzafiato sul vulcano Mombacho e un’esperienza indimenticabile.

Una vacanza indimenticabile affittando Jicaro Island Ecolodge

Jicaro Island Ecolodge si trova nell’arcipelago delle Isletas de Granada, un’oasi di pace e natura. Queste isole, sono un patrimonio mondiale dell’UNESCO. Immagina svegliarti con il canto degli uccelli e immergerti nella bellezza di una foresta pluviale. Le casitas private di Jicaro Island sono costruite su due piani, circondate da alberi maestosi. Ogni casita ha una camera da letto al piano superiore e un ampio soggiorno al piano inferiore che si apre su un pontile esterno affacciato sull’acqua. Qui, un’amaca oversize ti invita a rilassarti e a goderti la pace di questo luogo magico.

Quanto costa affittare?

Jicaro Island Ecolodge offre molto più di una semplice vacanza. Qui puoi rilassarti sul pontile galleggiante, goderti la tua casita a ridosso dell’acqua e immergerti nella natura. La tua vacanza su Jicaro Island sarà un ricordo indelebile, un momento di pace e connessione con la natura. Ma quanto costa tutta questa meraviglia?

La tua oasi privata su Jicaro Island può essere prenotata per una vacanza indimenticabile. I prezzi variano a seconda della stagione e della durata del soggiorno. Tuttavia, tieni presente che ogni casita è un mondo a sé, con servizi personalizzati e un’atmosfera unica. Quindi con un gruppo di amici che prenotano insieme a te le altre casitas, potete avere a vostra disposizione una intera isola. Il costo di un bungalow può essere anche di soli 600 euro a settimana.

