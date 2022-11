4 segni zodiacali disastrosi nelle relazioni e sempre pronti a tentare la fuga a gambe levate

Amore e relazioni sentimentali sono due campi difficili da inquadrare e in cui non esistono regole valide per tutti. In moltissimi casi le persone hanno comportamenti che sembrano inspiegabili e che lasciano davvero di stucco. Una possibile spiegazione, però, potrebbe arrivare dalle stelle. Secondo l’oroscopo, infatti, ci sono 4 segni zodiacali disastrosi nelle relazioni e nei rapporti a lungo termine. Segni che hanno il bruttissimo vizio di sparire senza lasciare traccia quando le cose si fanno serie.

Il Leone non è adatto al matrimonio e ai rapporti duraturi

Iniziamo da uno dei segni zodiacali più strani in assoluto: il Leone. Il Leone ha alcune caratteristiche che lo rendono decisamente poco adatto a un rapporto equilibrato e duraturo. In primo luogo è uno dei più saccenti dello zodiaco. Una dote difficile da conciliare con la ricerca del compromesso necessaria a far durare le relazioni. Se a queste aggiungiamo il bisogno continuo di affermazione personale e l’odio per la routine il quadro è completo.

Il Sagittario non riesce mai a trovare pace

Il Sagittario è famoso per avere la testa fra le nuvole. Un tratto del carattere che si ripercuote sia nelle relazioni che nella vita quotidiana. Non per niente è uno dei peggiori segni al volante a causa della sua continua tendenza a distrarsi. Costruire una storia seria con un Sagittario è quasi una missione impossibile. I nati sotto questo segno sono talmente estasiati dalle prime fasi della relazione che quando arriva la stabilità si ritrovano a scappare a gambe levate.

4 segni zodiacali disastrosi nelle relazioni e i problemi a impegnarsi di Scorpione e Acquario

C’è un altro segno che ha enormi problemi a impegnarsi a lungo termine: lo Scorpione. Gli Scorpione sono allo stesso tempo estremamente romantici, passionali ed estremamente vendicativi. Un mix decisamente esplosivo se interpretiamo una relazione come una ricerca continua dell’equilibrio. I nati sotto questo segno rischiano di passare in pochi secondi dall’euforia alla malinconia e non accettano le critiche. Avere a che fare con uno di loro potrebbe minare la nostra pace interiore.

Matrimonio, convivenza e storie che durano nel tempo sono concetti spaventosi anche per l’Acquario. Gli Acquario amano la libertà e la trasgressione. Non per niente il loro pianeta guida è Urano, l’astro dell’intraprendenza e della scoperta. La loro vita è una ricerca continua di nuove esperienze e di nuovi stimoli. Difficile, quindi, che accettino la routine senza sentirsi ingabbiati e senza provare la fuga alla prima occasione utile.