Tendenze primavera estate 2023: torna il capo comodo che nasconde i difetti e slancia il fisico! Perfetto anche a 50 anni

Dalle passerelle alla moda street style, questo capo d’abbigliamento sta spopolando ed è già un must have di stagione. Sta bene a tutte le donne, segna il punto vita e slancia la figura! Ecco di che si tratta e perché dovremmo tenerne almeno uno nell’armadio.

La bella stagione incalza e le tendenze della primavera estate 2023 si fanno largo tra le numerose mode del periodo. Dopo il “big trend” che ha conquistato anche la bella Meghan Markle, oggi parliamo di un altro capo d’abbigliamento che sta acquistando sempre più consensi e che vedremo brevemente in tutti i negozi. Stiamo parlando della gonna in jeans, lunga e aderente. Questo capo, sicuramente non è una novità, tuttavia torna prepotentemente a popolare gli scaffali di tutti i negozi. Il motivo? La gonna in denim è pratica e può essere tranquillamente indossata per occasioni giornaliere, oppure serali. Il segreto per apparire sempre cool e decisamente di classe, anche dopo aver superato i famosi “anta”? L’abbinamento giusto!

Tendenze primavera estate 2023: come indossare la gonna in denim? Ecco gli abbinamenti di tendenza

La gonna lunga in denim è molto versatile, basta un top, oppure una semplice camicia per creare subito un look chic, casual e molto trendy. Grazie a questi pezzi basici si potrà giocare con lo styling e migliorare le proporzioni di ogni fisico. Altro abbinamento molto intrigante è quello composto da una gonna lunga in jeans (modello a vita alta), con lo spacco sul davanti e un semplice cardigan, magari in versione pull e con un piccolo colletto, oppure una camicia in pizzo. Il risultato sarà femminile e allo stesso tempo casual al punto giusto.

Per quanto riguarda le calzature, con la gonna lunga in denim c’è solo l’imbarazzo della scelta. Perfette le sneakers per un look più sbarazzino. Per un tocco più raffinato, si consiglia di optare per dei classici mocassini, oppure degli anfibi per avere un risultato più rock e seducente. Per quest’anno, però, il vero must è quello di abbinare la gonna in denim con un bel paio di stivali con la punta quadrata. Infine, per completare il look, soprattutto se le temperature non sono ancora del tutto calde, si consiglia di optare per un giubbotto “teddy”, possibilmente corto. Intramontabile anche il giubbotto di pelle in versione biker. Dopo l’abbigliamento, ricordiamo che anche il cosiddetto “trucco e parrucco” è fondamentale per completare un look. Se si desidera cambiare acconciatura ma non si ha ancora un’idea precisa, si consiglia il taglio di capelli che ha sfoggiato recentemente la bellissima showgirl, Michelle Hunziker.