Moda primavera 2023: eleganti e comode con il trend che ha conquistato anche Meghan Merkle! Sta bene a tutte!

È arrivato il nuovo “big trend” del 2023 e ha già fatto impazzire tantissime donne. Sensuale ma comodo, strategico e versatile. Insomma, è il capo d’abbigliamento che non può mancare nel guardaroba, a 20 ma anche a 50 anni. Scopriamo insieme come apparire belle e super chic come duchessa di Sussex, Meghan Markle.

Indecise tra giacca e capospalla? Allora, la soluzione migliore è il nuovo “must have” del momento. Un giusto compromesso tra il capospalla e un abito, un vero asso nella manica per questa primavera. Nel settore “moda primavera 2023” a vincere è sicuramente il trench senza maniche. Un modello diventato di tendenza negli ultimi mesi e che ora sta letteralmente spopolando.

Questa rivisitazione del trench classico è una vera rivelazione a raccoglie consensi non solo tra le giovanissime generazioni ma piace molto anche alle donne più mature. Il motivo? È avvolgente e sensuale, ma allo stesso tempo è comodo, copre e nasconde eventuali rotolini o imperfezioni del nostro corpo. Se allacciato in vita, disegna una silhouette invidiabile e con il giusto abbinamento valorizza ogni fisico.

Lo sa bene Meghan Markle che si è fatta paparazzare recentemente con un bel trench senza maniche, dalle tonalità del beige. A delineare il punto vita una cintura dello stesso colore e a completare il look scarpe décolleté e borsetta abbinata al vestito.

Dunque, dopo i segreti di Alessia Marcuzzi per avere un fisico scolpito e il taglio di capelli più glamour dell’estate, presentato direttamente da Michelle Hunziker, si dettano le regole anche nel campo della moda e dello stile. Quindi, cerchiamo di capire come abbinare al meglio il trench senza maniche.

Moda primavera 2023: abbinamenti per tutte le età (da non perdere!)

Il trench senza maniche è molto versatile e si adatta facilmente con un look basic ma anche uno più cool. Perfetto abbinato con un paio di jeans, delle sneakers ai piedi e una bella camicia (magari con il reggiseno leggermente in trasparenza). Per un look un po’ più raffinato, si consiglia di abbinare il trench ad un paio di pantaloni con il taglio classico (magari a sigaretta), scarpe con il tacco e un top a contrasto rispetto alle nuance del trench.

Attualmente, il trench senza maniche si trova facilmente in moltissimi negozi, come Zara, Shein ed H&M. I prezzi sono variabili, ma in alcuni casi anche piuttosto convenienti. I colori più gettonati? Le tonalità chiare e basic del classico trench (tutte le sfumature del beige e del marrone). Molto chic e amato, anche il trench senza maniche di colore blu.