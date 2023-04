Il Grande Fratello è pilotato e diretto dagli autori? Parla uno degli ex concorrenti che svela dei retroscena interessanti

Il GF VIP è appena terminato ma sono in tanti coloro che non sono mai stati sicuri della sua veridicità. Ad entrare in campo e a dire la sua, in questo caso, è un ex concorrente dell’ultima edizione del GF VIP: Gennaro Lillio. Ecco cosa ha detto di preciso.

L’ultima edizione del Grande Fratello VIP si è appena conclusa. E ad aver trionfato, come tutti ormai sanno molto bene, è stata proprio Nikita Pelizon. La fazione della casa di Sparta sembra averla presa abbastanza bene. Considerando soprattutto le uscite e le feste che stanno già facendo tutti insieme. Ma comunque sicuramente la fazione che ne ha giovato di più è stata quella dei Persiani (tra cui appunto c’era Nikita). Alla fine del programma, comunque, escono fuori delle rivelazioni piuttosto interessanti da parte di un ex concorrente.

Gennaro Lillio, ecco cosa ha dichiarato su come funziona il reality dietro le quinte

Gennaro Lillio è un volto molto conosciuto di Mediaset (e non solo). Il giovane campano, infatti, ha partecipato a tantissimi programmi. E, oltre i vari reality, come Pechino Express ad esempio, molti lo ricorderanno per la sua partecipazione al Grande Fratello. Gennaro, infatti, nel 2019 ha partecipato all’ultima edizione NIP del reality. Ossia, quella composta da concorrenti non famosi, che entravano nella casa da completi sconosciuti. Ed ecco cosa ha raccontato il giovane modello e influencer dei retroscena della casa più spiata di Italia.

Le indicazioni degli autori e la scorta quando è andato a votare fuori dalla casa

ed del Fratell NIP è andata in onda nella prim del 2019 un dei suoi protagonistiha condiviso alcuni retroscena sull’esperienza nella casa di Cinecittà. Per quanto riguarda i cachet stellari ricevuti dai concorrenti del GF VIP, Lill havel che non ricevuto un compenso per la sua partecipazione al programma. Per i concorrenti meno famosi, infatti, non era previsto alcun compenso monetario. Ma solo la visibilità che poi gli avrebbe portato diversi lavori. Ma non è tutto. Gennaro Lillio ha anche parlato delle dinamiche che ci sono dietro al programma. E ha provato a spiegare se davvero le edizioni sono pilotate come molti pensano o meno.

Il Grande Fratello è pilotato o sono solo voci? Ecco le parole di Gennaro

Gennaro ha raccontato diversi aneddoti legati alla sua esperienza al Grande Fratello. Soprattutto per far capire quali erano le cause che lo spingevano a comportarsi in un certo modo. Ha detto che quando nel suo paese c’erano le elezioni, lui è stato accompagnato fuori dalla casa dal personale del GF e dalla Polizia Municipale, scortato al seggio elettorale, dove è stato riconosciuto dalle persone e circondato da telefoni. Ha quindi capito l’importanza della sua partecipazione al programma, ragionando su come giocare di conseguenza. Ma nessuno degli autori lo ha mai spinto a prendere delle scelte. E Gennaro afferma di aver sempre agito di testa sua e mai per volontà degli autori. Quindi, se molti erano in dubbio e si chiedevano se il Grande Fratello è pilotato o meno, ora hanno la risposta.