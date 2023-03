Il taglio di capelli migliore per l’estate 2023? Lo svela Michelle Hunziker! Ecco come ringiovanire subito!

Come ringiovanire in un batter d’occhio con un semplice taglio di capelli? Lo svela una showgirl tra le più amate del piccolo schermo: Michelle Hunziker. Ecco qual è l’acconciatura da provare assolutamente, soprattutto alla soglia dei 40 e dei 50 anni.

Bravura, bellezza e simpatia sono alla base del successo di Michelle Hunziker. La conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella svizzera, continua a collezionare consensi. Gli anni passano, ma per Michelle il tempo sembra essersi fermato. Bella come il sole, a 46 anni ammalia ancora tutti con la sua bellezza. La showgirl non ha mai nascosto il suo amore per lo sport e l’allenamento fisico. Tra i segreti della sua bellezza certamente spiccano i capelli, a cui la conduttrice ha “dato un taglio” ormai già da qualche tempo. Abbandonata la chioma lunga che l’ha accompagnata per tutta la sua carriera, oggi sfoggia delle acconciature sempre stilose e sbarazzine che le regalano un aspetto più leggero e un viso più giovane e luminoso. Sarà per questo che cresce il numero di donne che richiedono al parrucchiere il suo stesso taglio.

Il taglio di capelli migliore per l’estate 2023? È il caschetto di Michelle Hunziker che si trasforma e diventa più glamour

Per la primavera e l’estate 2023, il long bob di Michelle Hunziker, (che ormai abbiamo imparato a conoscere dalla TV e dalle sue pagine social), si trasforma. Il risultato è un caschetto più interessante e versatile. Per un effetto più glamour, la conduttrice si mostra con un caschetto lungo liscio e una riga centrale. In questo modo, il viso viene incorniciato in maniera più definita e stilosa. Invece, per un effetto più sbarazzino e fresco, il caschetto si arricchisce di onde ampie e la riga si sposta lateralmente per creare volume. Il grande successo di questo taglio sembrerebbe merito della parrucchiera della showgirl, ovvero Alessia Solidani. L’esperta ha creato un caschetto leggermente più lungo davanti e ha aggiungendo una delicata scalatura sulle punte. Con questi accorgimenti, il bob risulta più naturale e si può declinare più facilmente in una piega mossa o liscia.

Perché sempre più donne amano questo taglio?

Il nuovo caschetto di Michelle Hunziker è molto amato e copiato perché appare leggero, facile da gestire perfetto da personalizzare a seconda dell’occasione. Uno stile che valorizza il look, soprattutto alla soglia dei 40 e dei 50 anni. Un taglio essenziale, semplice ma mai banale! Inoltre, basta cambiare la fila per ottenere un risultato più rigoroso, oppure e femminile, oppure una chioma più giovanile e briosa, dai volumi svolazzanti.

A rendere unico il caschetto della Hunziker, ovviamente, delle sfumature perfette di biondo “freddo”. Tuttavia, spiegano gli esperti, il taglio è talmente bello da far sentire bellissime tutte le donne, anche quelle dai capelli di tonalità più scure, come il castano o il nero. Dunque, il taglio di capelli migliore per le over 40 e 50 che amano una chioma più corta è quello della Hunziker, mentre per le donne che amano i capelli più lunghi, sta spopolando sul web il nuovo taglio e il colore di Monica Bellucci.