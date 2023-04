Ecco l’arrosto per Pasqua che farà letteralmente impazzire tutti da fare con pochissimi euro

Oggi è Pasqua e se stiamo facendo gli ultimi preparativi, non dobbiamo essere preoccupati. Infatti, se non sappiamo ancora bene quale sarà il nostro menù nonostante il tempo che stringe, possiamo stare tranquilli. E questo grazie a un arrosto delizioso e decisamente economico.

Pasqua è finalmente arrivata. Ed erano tantissimi che la stavano aspettando. Oggi è un giorno speciale, da trascorrere con le persone a noi care. Tutto ciò che dobbiamo fare, infatti, è festeggiare e pensare a rilassarci in una giornata così importante. Ma se ancora non è tutto pronto e ci sembra di impazzire nessuna paura. Sono tanti coloro che stanno ancora facendo fatica con il menù da presentare. Ma questo arrosto salverà tantissimi di noi, dandoci un’opzione buonissima e davvero economica.

Il delizioso arrosto di Pasqua da fare con pochi euro e che stupirà tutti i commensali

In vista della festività pasquale, molti si preparano a trascorrere una giornata in famiglia in allegria e gustando del buon cibo. Vi sono molte ricette tradizionali che possono essere preparate ma, se si desidera un piatto veloce ed economico, questo arrosto è l’ideale. La sua squisita bontà soddisferà anche i palati più esigenti, catturando i complimenti dei vostri ospiti. Vediamo quindi cosa dobbiamo procurarci esattamente e come preparare questo delizioso arrosto. Per fortuna, non ci vorrà molto e potremo salvare il pranzo di Pasqua in men che non si dica.

Gli ingredienti che ci serviranno per preparare questo buonissimo arrosto per Pasqua

Pensando a sole tre persone, per esempio, procuriamoci i seguenti ingredienti:

600 gr di lonza;

4 cucchiai di olio;

1 spicchio d’aglio;

salvia;

rosmarino;

sale;

pepe rosa;

2 bicchieri di vino bianco;

1 limone;

timo.

Per prima cosa, mettiamo la lonza in un pentolino. Aggiungiamo poi le erbe aromatiche qui indicate. Quindi mettiamo nelle quantità che preferiamo salvia, rosmarino, 1 foglia di timo tritata, 1 spicchio di aglio. Infine, aggiungiamo anche due cucchiai di olio extravergine di oliva.

Ecco l’arrosto per Pasqua che farà letteralmente innamorare chiunque e che ci costerà pochissimo

Mettiamo il pentolino sul fornello accesso, aggiungendo anche un pizzico di aglio. Spostiamo il tutto in una teglia da forno quando la carne sarà leggermente rosata e mettiamo a cuocere a 200 gradi per più o meno 15 minuti. Tiriamo fuori e versiamo due bicchieri di vino bianco e un po’ di limone. Rimettiamo a cuocere in forno per altri 40 minuti, facendo sfumare il vino. Ed ecco l’arrosto per Pasqua che è buonissimo e costa poco pronto per essere mangiato. Ovviamente, per servirlo alla perfezione, aggiungiamo del pepe rosa poco prima di metterlo in tavola. E, se vogliamo, ricopriamolo delle spezie usate per cucinare così da dargli ancora più sapore. Accompagniamo con delle verdure speziate o con delle patate al forno per completare il piatto. E aspettiamo che i commensali ne vadano matti. Ed ecco come il pranzo di Pasqua sarà più che salvo.