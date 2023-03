Tempo di idratare le labbra: prova il burrocacao fatto in casa con solo 3 ingredienti!

Avere labbra ruvide e secche è comune quando fa freddo. Per prendertene cura puoi affidarti a un rimedio naturale fai da te. Si tratta di un burrocacao che tu stessa preparerai, in casa tua. Ti bastano tre ingredienti: ecco come fare.

L’inverno è una stagione scomoda per tanti motivi. Col gelo e le intemperie il nostro corpo ne risente, a partire dalle labbra. Se hai notato che anche le tue sono disidratate e necessitano di cure, puoi intervenire da casa. Con la ricetta facile e veloce che ti indicheremo oggi ridarai loro vigore nutrendole a dovere. Scopri di quale parliamo e come metterla in pratica.

Come curare le labbra screpolate

Le labbra sono una parte del corpo veramente delicata. Basta poco perché la pelle si squami e perda la sua componente acquosa. Gli sbalzi termici, il vento e i raggi UV sono tra i nemici principali della loro salute. Ma fai attenzione anche alle abitudini errate, come quelle relative all’alimentazione. Sensazioni di rossore o bruciore sono comuni in chi soffre di questo problema.

Per rimediare è necessario riparare il film protettivo. Puoi usare soluzioni commerciali o casalinghe, come emollienti e balsami. Considera anche l’idea di applicare qualche scrub apposito, col quale sbarazzarti delle pellicine in eccesso. E ricordati che la costanza è fondamentale per prenderti cura di te nel migliore dei modi.

È tempo di idratare le labbra, scopri il prodotto 100% naturale fatto per te

Probabilmente fino a oggi lo hai sempre acquistato in negozio. Ma in pochi passi puoi preparare in casa un burrocacao ideale per contrastare la secchezza labiale. Il vantaggio è che costa pochissimo e che conoscerai uno per uno gli ingredienti che inserirai. La ricetta del giorno prevede un prodotto che, oltre a rendere morbide le labbra, sarà golosissimo da indossare. Ecco gli ingredienti che dovrai utilizzare:

burro di cocco ;

; succo di fragola ;

; olio vegetale.

Il primo passo è quello di schiacciare le fragole. Infatti, dovrai estrarne il succo che mischierai al resto dei componenti. Fatto questo, sciogli il burro a bagnomaria finché non diventerà abbastanza liquido. Aggiungi il succo di fragole più l’olio vegetale. Infine, versa il composto ancora caldo in un barattolo o nello stick del burrocacao precedente e lascialo in frigo per una giornata. Ti suggeriamo di consumarlo entro sei mesi. È tempo di idratare le labbra, fallo con questa soluzione dolcissima che rispetta la tua bocca!

Scrub lenitivo con zucchero e yogurt

Vuoi prenderti cura delle tue labbra senza farle soffrire? Prova uno scrub naturale con 2 ingredienti della cucina. È perfetto per la pelle screpolata che presenta tagli. Ti serviranno solamente un cucchiaino di zucchero (bianco o di canna) e uno di yogurt bianco.

Versa tutto in una ciotola e amalgama bene fino a ottenere un composto uniforme. Distribuiscilo in superficie e fallo agire per circa 5 minuti, come se fosse una maschera. A tempo scaduto sciacqualo via con dell’acqua tiepida.