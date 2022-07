Avremo labbra morbide e voluminose anche a 60 anni con questi scrub fatti in casa

La bellezza non viene solo dal trucco. Infatti, prenderci cura della nostra pelle è estremamente importante. Alcuni non sanno che anche l’ordine con cui vengono applicati prodotti potrebbe cambiare la nostra pelle. Ci sono vari passaggi, tutti estremamente importanti per la nostra cura e per mantenerci giovani.

Molti, però, si dimenticano una zona importantissima nella routine quotidiana. Si tratta delle labbra, che spesso e volentieri vengono ignorare. Le labbra, soprattutto con l’età, tendono a seccarsi e a rovinarsi. Per questo dobbiamo prendercene cura esfoliandole e idratandole.

Un ottimo metodo per migliorare la loro condizione è quella di fare degli scrub. Avremo labbra morbide e voluminose anche a 60 anni grazie a questi esfolianti fatti in casa.

Tutti i benefici

Per prima cosa specifichiamo perché lo scrub fa bene. Questo tipo di esfoliazione non elimina solo le cellule morte. Infatti, aiuta anche il ricambio cellulare e rende le labbra morbide e lisce. Inoltre, anche il colore sarà più intenso, oltre a donare un effetto rimpolpante. Fare lo scrub regolarmente farà anche durare di più il rossetto, oltre a farlo sembrare ancora più bello.

Lo scrub è facilmente creabile in casa con l’utilizzo di pochi ed economici ingredienti, presenti in tutte le cucine. La prima ricetta, infatti, vede come componenti miele e zucchero.

In un piccolo contenitore o bicchiere mettiamo un cucchiaio di miele e uno di zucchero. Se utilizziamo lo zucchero bianco, il nostro scrub sarà più delicato. Invece, se utilizziamo quello di canna, dai granuli più grossi, allora il nostro composto sarà più intenso. Decidiamo in base a quanto sono delicate le nostre labbra. Infine, mescoliamo bene e poi applichiamo sulla zona interessata. Massaggiamo con cura per un paio di minuti e poi sciacquiamo con acqua tiepida.

Il secondo metodo è dedicato a chi ha le labbra particolarmente secche. Se abbiamo spesso pellicine e screpolature, potremmo risolvere il problema con questo pratico metodo. Mescoliamo un cucchiaio di zucchero in un cucchiaio di olio di mandorle dolci in un bicchiere o contenitore. Otteniamo una pasta abbastanza densa e applichiamola sulle labbra. Massaggiamo per 2 o 3 minuti e poi risciacquiamo con acqua tiepida. Per risolvere il problema, cerchiamo di ripetere lo scrub almeno due volte a settimana.

Infine, per avere labbra più voluminose, potremmo provare questo metodo del tutto naturale e facilissimo. Mescoliamo un cucchiaio di miele, un cucchiaio di zucchero di canna e un po’ di peperoncino. Stiamo molto attenti a metterne proprio un pizzico, per evitare problemi. Se abbiamo le labbra particolarmente sensibili, mettiamone davvero poco. Massaggiamo la crema sulle labbra e lasciamo agire un paio di minuti. Quando sentiremo pizzicare leggermente, risciacquiamo con acqua tiepida. Ecco che le nostre labbra saranno lisce e morbide.

