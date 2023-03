Avanza sempre del prosciutto in frigorifero e non sai cosa farne? Ecco le ricette più facili, golose e veloci che piacciono a tutti

Prosciutto in frigorifero e non sai cosa farne-proiezionidiborsa.it

Tutte le ricette che non conosci per non sprecare il prosciutto cotto da troppo tempo ormai presente in frigorifero e preparare la cena in 10 minuti.

Ci sono alcuni alimenti che non mancano mai in frigorifero, sia perché ci piacciono, sia perché sono comodissimi da usare in varie ricette. Pensiamo alle verdure: fanno bene all’organismo e, anche se non sempre ne andiamo matti, possiamo impiegarle in tantissime preparazioni. Lo stesso vale per le uova, ottima fonte di proteine e tra gli ingredienti più versatili, da usare in ricette dolci e salate. Un’altra cosa che non manca in frigorifero sono poi affettati e formaggi, ovviamente se non siamo vegetariani o vegani.

In entrambi i casi, spesso ci troviamo a gestirne gli avanzi. Una volta, infatti, che i salumi non sono più freschi come appena tagliati e il formaggio si avvicina alla crosta, tendiamo a snobbarli. L’unico modo per rimediare e non sprecarli, a quel punto, è una bella torta salata, che magari valorizzi anche altri eventuali avanzi di verdure. Detto questo, tra i salumi più popolari spicca senza dubbio il prosciutto cotto. Grasso il giusto e molto semplice, è forse il primo affettato che facciamo assaggiare anche ai più piccoli. Ecco perché non manca mai nelle nostre cucine! Ma se anche a te avanza sempre del prosciutto in frigorifero e non sai cosa preparare, ecco alcuni suggerimenti.

Primi, secondi, contorni

Un po’ come le verdure, anche il prosciutto cotto è un ingrediente molto versatile in cucina, anche se generalmente lo usiamo per farci un panino. In realtà, puoi impiegarlo anche per fare un’insalata proteica, diversa dalla solita Cesar Salad. Non devi fare altro che riunire in una ciotola dello spinacino, del prosciutto, del gorgonzola, qualche noce e dei chicchi di melagrana: l’insalata è pronta!

Oppure, ancora, il prosciutto cotto è perfetto per insaporire le bietole al forno o in padella e renderle quindi più appetitose per i più piccoli. Completa il piatto con briciole di mollica dorate e croccanti: sentirai che delizia!

Non sono meno golosi gli involtini di zucchine al forno con prosciutto e scamorza, che si prestano anche ad altre varianti, a seconda della necessità. Ad esempio, puoi sostituire il cotto con le fettine di tacchino e la scamorza con la mozzarella: dipende da quello che hai in frigo. Infine, il prosciutto cotto rende più appetitosi anche gli spinaci: bastano un rotolo di pasta sfoglia, della besciamella e del formaggio grattugiato.

Avanza sempre del prosciutto in frigorifero e non sai cosa cucinare per non buttarlo? Ecco qualche consiglio

Ma il prosciutto cotto si inserisce alla perfezione anche nei primi piatti. Ne sono un esempio le tagliatelle alla papalina, appunto con prosciutto e piselli, o anche le iconiche pennette alla vodka. Se invece preferisci la semplicità, puoi anche puntare su pasta o tortellini con panna e prosciutto, da provare nella versione gratin al forno. Se non sei amante della panna, invece, sostituiscila con la ricotta e il gioco è fatto.

Tutte le ricette finora proposte sono estremamente veloci, ma se proprio vogliamo risparmiare sui tempi, diamo un’occhiata a quelle che seguono. Il prosciutto cotto e il formaggio a fette sono il ripieno più classico dei toast, della focaccia farcita o anche delle bombe di patate.