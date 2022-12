Sensazionale la maschera anti age per rughe distese ad effetto lifting naturale quasi immediato

Semplici ingredienti naturali possono aiutarci a preparare una maschera per la cura del viso che restituisce idratazione e riduce le rughe. Vediamo cosa usare e come fare.

Quando gli anni passano, ci mettiamo alla costante ricerca di qualcosa che possa rallentare i segni del tempo sul nostro viso. Non amiamo la comparsa delle rughe, che ci danno un aspetto stanco e invecchiato. Il mercato della cosmesi mette a nostra disposizione ogni sorta di prodotto per permetterci di prenderci cura del nostro aspetto. E di tentare di ringiovanire la pelle. Ma possiamo tentare da sole un lifting naturale, che ci restituisca elasticità e freschezza. E possiamo farlo mettendo insieme semplici ingredienti.

Uova e olio di oliva

Non possiamo dire stop alla comparsa delle rughe perché queste sono il risultato del nostro naturale processo di invecchiamento. Possiamo però ritardare la loro venuta o ridurre i segni già esistenti. E possiamo farlo senza chirurgia o prodotti chimici, mescolando propizi ingredienti naturali. Per realizzare una maschera anti età che potrà restituirci freschezza e qualche anno in meno basterà utilizzare due soli e semplici ingredienti come un uovo e dell’olio extravergine di oliva.

Le proprietà degli ingredienti per la pelle

Dell’uovo dovremo usare il solo albume. Questo avrebbe la capacità di restringere i pori e di rassodare la pelle. Sarebbe, inoltre, efficace per ridurre le rughe grazie a una sostanza antiossidante come la vitamina E, che potrebbe rallentare l’invecchiamento cutaneo. All’albume d’uovo aggiungeremo poi l’olio extravergine di oliva. Questo alimento naturale è molto usato come ingrediente delle creme di bellezza anti age. Questo per le sue proprietà emollienti, idratanti ed elasticizzanti, che ridurrebbero il deterioramento ossidativo. Vediamo come trattare questi due ingredienti per realizzare il nostro preparato di bellezza.

Sensazionale la maschera anti age così preparata

Per realizzare la nostra maschera viso dobbiamo rompere l’uovo, separare il tuorlo dall’albume e conservare quest’ultimo. Con una forchetta lo sbatteremo in una ciotola e vi aggiungeremo un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Con lo stesso cucchiaio mescoleremo il preparato e lo applicheremo sul viso pulito con le dita, effettuando movimenti circolari. Lasceremo agire 10 minuti quindi elimineremo la maschera con dell’acqua tiepida. Potremo ripetere il trattamento settimanalmente e constatare quanto sarà sensazionale la maschera anti age da noi preparata. Noteremo rughe meno evidenti, per un lifting totalmente naturale e immediato.

L’olio di oliva anche per il contorno occhi e labbra

L’olio extravergine di oliva usato per la nostra maschera può aiutarci anche da solo per distendere le rughe. E questo può farlo in particolare per quanto riguarda zone critiche e delicate come quelle del contorno labbra e occhi. Basta applicarne un dito sulle zone interessate massaggiando. La cute diventerò più elastica e luminosa.