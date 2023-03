Quali target al ribasso per lo S&P 500? Gli obiettivi convergenti di Magic Box e metodi di Gann

L’impostazione di fondo dei principali mercati azionari resta rialzista. Ovviamente, questa tipologia di trend non esclude fasi correttive in senso contrario, come quella che sta attualmente verificandosi. Ma quando potrebbe terminare il ribasso in corso? Quali target al ribasso per lo S&P500? Su quali prezzi e per quale data?

Grafico prezzo/tempo dello S&P 500

Entriamo nel vivo dei nostri studi, tramite il seguente grafico.

Nel grafico qui sopra, a barre daily, le intersezioni tra le due rette orizzontali e la retta verticale rossa, intersezioni contrassegnate dalle frecce blu, indicano due potenziali target del ribasso in corso sull’indice S&P 500.

Prima 3.924, ed in caso di cedimento di questo livello 3.786.

Non si escludono target ancora più profondi, che verranno calcolati in caso di cedimento dei predetti livelli.

La retta verticale rossa indica il setup temporale, per/entro il quale si dovrebbe raggiungere il target, ossia il 10 marzo.

Nella nostra analisi abbiamo fatto anche uso di un pattern di Gann, denominato quadrato di massimo. Applicandolo sul top del 16 agosto 2022, tramite apposite operazioni, siamo arrivati a calcolare i parametri da cui applicare un fascio di cosiddetti angoli zero. Questo a partire dal livello zero sulla verticale di questo top.

Questo metodo ha consentito di definire dei cicli temporali, dei quali uno cade praticamente a ridosso del setup temporale già proiettato da Magic Box.

Il metodo di Gann proietta infatti un setup per il 9 marzo (retta verticale nera).

Possiamo quindi dire che tra il 9 ed il 10 marzo dovrebbe accadere qualcosa di rilievo, a partire da una probabile inversione dell’attuale fase ribassista.

Quali target al ribasso per lo S&P 500? Conferme astroplanetarie

Alcune conferme dei dinanzi proiettati target provengono dal metodo degli orbitali planetari.

Tramite apposite operazioni matematiche, la posizione astrale che Saturno assumerà il 9 ed il 10 marzo, può essere convertita in 3.900 punti, posizione prossima al target di 3.924.

Inoltre il prossimo 9 marzo la Luna assumerà una posizione astrale, che può essere commutata in 3.788, prossima a 3786 del secondo target.

Ricordiamo che ogni proiezione va sempre monitorata, per cogliere eventuali segnali di inversione, anche anticipata, del trend.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“