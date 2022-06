Quelli che stiamo vivendo sono giorni caldissimi in cui è davvero fondamentale idratarsi e reintegrare i liquidi. E cosa c’è di meglio di un bel bicchiere di tè freddo, una delle bevande più amate e dissetanti dell’estate? Purtroppo, però, i prodotti che acquistiamo nelle corsie del supermercato sono spesso ricchi di conservanti, dolcificanti e altri additivi alimentari. Per questo motivo la soluzione migliore potrebbe essere quella di iniziare a preparare il tè in casa. Oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa presenteranno una ricetta straordinaria che ci permetterà di bere un tè freddo più buono di quello del supermercato. Il tutto senza usare le solite bustine, lo zucchero, il ghiaccio e il limone.

Il Cold Brew Tea è la ricetta top dell’estate

Il tè è una delle bevande più amate, consumate e sane al Mondo. Alcune sue varietà potrebbero addirittura darci una grossa mano a controllare la glicemia e a fare scorta di preziose vitamine. E come stiamo per scoprire l’inverno non è l’unica stagione indicata per goderselo.

In realtà la preparazione casalinga del tè freddo non è una novità assoluta. In rete si trovano decine e decine di ricette diverse. Tutte, però, si basano su un presupposto di base. Quello di preparare un normale tè con le bustine e poi raffreddarlo in frigorifero o con l’aiuto dei cubetti di ghiaccio.

Probabilmente è la strada migliore per uccidere il sapore reale della bevanda e farla diventare amara. Se vogliamo invece un tè di elevatissima qualità dobbiamo procedere in altro modo.

Tè freddo più buono di quello del supermercato con questa facilissima ricetta senza zucchero, ghiaccio e limone

Il metodo migliore per non perdere un grammo di sapore del tè è quello di filtrarlo una volta che si è raffreddato. Non aggiungere acqua fredda, ghiaccio e altre sostanze salverà la vera essenza del tè e lascerà il gusto inalterato.

Per questo motivo il consiglio è quello di scegliere tè in purezza o addirittura le foglie al posto delle classiche bustine.

Prendiamo una dose doppia di tè rispetto a quella della classica preparazione e versiamola in 400ml di acqua. A questo punto dobbiamo armarci di pazienza. Lasciamo la bevanda in infusione per circa 60 minuti e poi trasferiamola in frigo. Facciamo raffreddare per un’altra ora (come limite minimo), tiriamo fuori la brocca, filtriamo e poi beviamo il nostro tè.

Se abbiamo scelto un prodotto puro o di ottima qualità non avremo nemmeno bisogno di aggiungere zucchero e limone. Anzi. Rischiamo di coprire un sapore che merita di splendere di vita propria.

Lettura consigliata

Pochissimi la conoscono ma nelle corsie dei nostri supermercati si nasconde la bevanda più dolce, leggera e dissetante dell’estate