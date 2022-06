Finalmente svelata dalla scienza la dieta anti insonnia ideale per gli over 50 ma per tutti coloro che tengono alla propria salute

Aveva creato un vero e proprio terremoto l’uscita qualche mese fa di una ricerca americana che paragonava le morti da fumo a quelle da cattiva alimentazione. Prendendo dati reali sui decessi legati alle malattie, in cui sarebbe coinvolto il fumo e quelli invece in cui avrebbe una parte fondamentale una dieta non equilibrata. Probabilmente è stata la forma, più che la sostanza, a creare scalpore, perché medici e scienziati sarebbero tutti concordi nel confermare quanto sia pericolosa una dieta fatta di cibo spazzatura. Allo stesso modo, siccome un altro dei problemi che grava sulla nostra società è quello dell’insonnia, ecco che sarebbe finalmente uscita una dieta che farebbe dormire meglio. Anche in questo caso, non parliamo di miracoli, ma di tutta una serie di accorgimenti presi a tavola e che consiglierebbero il sonno.

La melatonina e gli alimenti che ne contengono di più

La ormai famosa melatonina è la sostanza che il nostro organismo produrrebbe per facilitare il sonno. Melatonina che ad esempio verrebbe inibita se facciamo sport troppo tardi alla sera. Così, come invece, vorrebbe favorita da alcuni cibi che la scienza riconosce come particolarmente alleati di questa sostanza:

olio extravergine;

avena e orzo;

banane;

riso.

Come ricorda poi questo studio medico esisterebbero anche dei cibi che sarebbero dei veri e propri “sedativi naturali”, come aglio e cipolla, radicchio e insalata. Se soprattutto dopo una certa età quando il metabolismo è più lento occorrerebbe mangiare di più determinati alimenti, bisognerebbe fare anche delle rinunce. Seguendo quanto consigliato proprio dai medici, sarebbe bene evitare prima di cena:

tè e caffè;

fritti e cibi speziati;

menta e cioccolato;

dolci e alimenti eccessivamente zuccherati;

ma attenzione anche ad alcuni formaggi stagionati perché potrebbero avere un potere energizzante ed eccitante sul nostro organismo.

Ultimi due

Finalmente svelata dalla scienza la dieta anti insonnia che prevede anche di non abusare assolutamente di alcol e superalcolici. Facendo anche attenzione a non bere eccessivamente alla sera, per evitare magari di alzarci anche più volte a notte, rovinando il sonno.

