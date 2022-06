Quante volte ci è capitato di sentire storie di persone che hanno fatto un bel po’ di soldi grazie ad oggetti di valore e vecchi cimeli di famiglia, riscoperti per caso nelle cantine dei nonni, o in qualche scatolone in soffitta. E quanta invidia abbiamo provato! E allora ci siamo messi a caccia di monete particolari, francobolli rari o gioielli antichi, magari lasciati in eredità da qualche parente, nella speranza di trovare qualcosa che ci permettesse di guadagnare qualche migliaio di euro. Ma non solo gli oggetti antichissimi possono nascondere un valore inestimabile. Anche senza andare troppo indietro nel tempo, potremmo trovare oggetti dal valore di 4.000 euro o più.

Perché certi oggetti aumentano il loro valore

Tanto più un bene è difficile da reperire, tanto più aumenterà il suo valore nel tempo e tanto più i collezionisti (e non) saranno disposti a pagare per averlo. Pensiamo alla tecnologia. Negli anni ‘90 ha cominciato la sua scalata, che ci ha portati ad avere oggi smartphone, laptop sottilissimi e intelligenza artificiale. Il tutto, in poco più di un trentennio. Parliamo di oggetti che hanno letteralmente fatto la storia. E la gente è sempre disposta a pagare moltissimo per la storia. Vediamo, quindi, cosa dobbiamo cercare in casa per racimolare migliaia di euro.

Per racimolare fino a 4.000 euro cerchiamo questi oggetti in cantina o in soffitta perché potrebbero valere una fortuna

Gli appassionati di musica, da qualche parte dovrebbero avere ancora il primo iPod della Apple. Quello grigio metallizzato, con la rotella centrale a tocco facilitato e con schermo in bianco e nero. Be’, se è così, è bene sapere che questo aggeggio tecnologico, neanche così preistorico, arriva a valere 4.000 euro (anche di più, se ancora nella sua confezione originale). Svuotiamo anche gli scatoloni dei giocattoli in cantina, perché i famosi Polly Pocket degli anni ‘80-‘90 possono valere dai 400 ai 900 euro a set. Sappiamo che il valore affettivo è anche più elevato, ma i soldi facili in questo periodo non dispiacciono a nessuno!

La carta da non sottovalutare

Mettiamo mano anche alle più vecchie carte Pokémon, specialmente la Carta Charizard Set Base, che arriva a valere fino a 900 euro. In rete si trovano moltissimi siti di collezionisti sfegatati di carte Pokémon, pertanto, non sarà difficile ricevere una valutazione. Per racimolare fino a 4.000 euro (e oltre), non ci resta che correre in cantina alla ricerca di questi preziosissimi gingilli e riuscire finalmente a regalare ai nostri cari una bella vacanza per tutta la famiglia!

