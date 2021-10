Il bello dei film è che riescono in qualche modo a coinvolgerci a tal punto da farci dimenticare di ciò che ci circonda. Soffermiamoci un attimo a pensare. Quante volte è successo di essere così coinvolti da una serie o da un film da lasciar perdere ciò che stavamo facendo solo per gustarne ogni singolo momento? Questo, probabilmente, è proprio lo scopo dei registi, che tentano di creare un rapporto diretto con lo spettatore e lo lasciano entrare in un altro Mondo. Per provare queste sensazioni, però, è necessario che il film o la serie, che stiamo guardando, rispecchi i nostri gusti e riesca a trasmetterci emozioni forti. Se non dovessimo sapere quale scegliere tra la lunga lista che abbiamo a disposizione, nessuna paura. Abbiamo dei consigli che potrebbero rivelarsi davvero utili.

Tantissimi impazziranno di sicuro per questa nuova e avvincente serie TV in uscita su Netflix

Di film e serie TV avevamo già trattato in passato. La lista, infatti, è talmente lunga che necessita di ampi spazi per poter essere analizzata con cura. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo presentato un film intramontabile, che sicuramente ci terrà incollati allo schermo. Oppure, in un altro articolo, avevamo sottolineato la forza di una serie TV che ha letteralmente conquistato migliaia di spettatori. Oggi facciamo la stessa cosa, aggiungendo al nostro catalogo “The Unlikely Murderer”. Infatti, tantissimi impazziranno di sicuro per questa nuova e avvincente serie TV in uscita su Netflix. La trama, che arriva direttamente dalla Svezia, è così appassionante che di certo ci travolgerà come mai.

Ecco di cosa tratta The Unlikely Murderer

Con forza, drammaticità e intelligenza, “The Unlikely Murderer” ci presenta l’assassinio del Primo Ministro svedese Olof Palme avvenuto nel 1986 nella capitale svedese per mano del presunto omicida, il grafico Stig Engström. La serie, con grande accuratezza, mostrerà la fuga del presunto assassino e la sua capacità disarmante di sfuggire alle forze dell’ordine senza mai farsi trovare. Gli indizi lasciati sul luogo del delitto e gli errori commessi dal grafico porteranno la polizia sulle sue tracce. Ma Engström riuscirà in qualche modo a svanire nel nulla e a diventare come vento, non facendosi trovare fino al giorno della sua morte. Per coloro che amano questo tipo di storie e che sono appassionati di casi giudiziari e di polizieschi, questa certamente è una serie interessantissima che potrà aprire nuovi orizzonti. Basterà aspettare il 5 novembre, data in cui “The Unlikely Murderer“ verrà rilasciato su Netflix.

