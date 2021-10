A seconda del mese di nascita tutti hanno un segno zodiacale. In base a questo ognuno avrebbe determinate caratteristiche. Come abbiamo avuto modo di vedere anche con i segni più ambiziosi dello zodiaco che non si lasciano frenare da nessuno. A determinarle sarebbero i pianeti che governano i segni ma anche gli elementi di appartenenza.

Dunque secondo l’oroscopo ogni segno avrebbe alcune qualità che includono pregi e difetti. Da ciò deriverebbe quindi anche la compatibilità e l’affinità di un segno con un altro. Di conseguenza anche l’amore sbocciato tra determinati segni avrebbe più possibilità di successo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Scopriamo quali segni zodiacali formerebbero la coppia perfetta baciata dalle stelle per un amore duraturo

Ciascuno è in cerca della propria anima gemella e le stelle avrebbero già ben chiaro quale sia quella giusta per tutti. Vediamo dunque quali segni dovrebbero stare insieme per sempre e fare faville.

Ariete e Gemelli: entrambi energici, sono l’uno il compagno di vita adatto all’altro. Il carattere brioso del Gemelli ben bilancia l’egocentrismo dell’Ariete, che invece si rivela per l’altro uno stimolo continuo.

Toro e Cancro: un’accoppiata vincente e ben bilanciata. La praticità e i saldi valori del Toro si rivelano un porto sicuro per il Cancro. Questo grazie al suo temperamento allegro invece riesce ad alleggerire l’altro della sua costante razionalità.

Leone e Sagittario: ambedue passionali e aperti alle avventure e al nuovo, nonché estremamente focosi. Un feeling esplosivo fatto di tanta condivisione e punti in comune.

Le altre coppie dello zodiaco

Vergine e Capricorno: un equilibro basato sulle numerose similitudini di questi due segni. Entrambi perfezionisti e di principio, investono interamente loro stessi in qualunque cosa fanno. Nessuna eccezione in tal senso neanche nella relazione, portata avanti con impegno e assiduità.

Bilancia e Acquario: ambedue dallo spirito libero, trovano l’uno nell’altro il partner ideale, quello che non impone alcun limite. Sapranno assecondarsi nelle rispettive scelte, perfino in quelle più originali e creative.

Scorpione e Pesci: lo Scorpione è in grado di slanci passionali e irrazionali unici. Dall’altra parte il Pesci è l’eterno sognatore romantico. La loro unione dunque è improntata all’irrazionalità travolgente. Lo Scorpione è però comunque in grado di tornare a terra e condurre con sé la sua dolce metà se necessario.

Dopo averli passati in rassegna, ecco che scopriamo quali segni zodiacali formerebbero la coppia perfetta baciata dalle stelle per un amore duraturo.

Potremmo dunque divertirci a controllare se con il nostro partner vi rientriamo. I single invece potrebbero tenerlo presente nel caso dovessero fare qualche incontro particolarmente interessante.

Approfondimento

Questi sogni che possono sembrare negativi in realtà preannunciano felicità in amore