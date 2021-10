111 milioni di spettatori hanno visto questa popolarissima serie tv su Netflix che dovremmo assolutamente vedere

A soli 28 giorni dal lancio, sono stati 111 milioni gli spettatori che hanno visto la serie tv originale Netflix uscita in Italia il 27 settembre. Un record di visualizzazioni che ha superato persino la celebre serie tv Bridgerton, che ne aveva raggiunte 82 milioni.

È stata Netflix Italia ad annunciare il grande successo ottenuto in un post su Instagram. Scopriamo quindi di quale serie tv si tratta e perché è diventata così popolare.

Ci sono voluti solo 28 giorni per superare il record di visualizzazioni che ha portato questa serie tv coreana ad essere la più vista di sempre su Netflix. Eppure, non tutti sanno che all’ideatore della serie ci sono voluti più di 10 anni per ottenere i finanziamenti e darle vita. Senza contare che in molti paesi come l’Italia non è ancora stata doppiata. Infatti, se decidiamo di recuperarla, al momento dovremo guardarla in coreano con i sottotitoli in italiano.

Stiamo parlando di “Squid Game”, serie tv che arriva dalla Corea del Sud per catapultarci in un survivor game mortale tra 456 concorrenti. Una sfida di tutti contro tutti.

Trama, personaggi e prove da superare

Centinaia di persone disperate, povere o sole decidono di accettare uno strano invito. Gli si chiede infatti di partecipare a delle sfide se vogliono vincere un’invitante somma di denaro. L’aspetto più macabro è che queste sfide sono basate sui giochi d’infanzia più comuni e innocenti. Giochi conosciuti da molti, ma anche tipici coreani, che vengono trasformati in terribili prove dove chi perde muore.

Il protagonista è Seong-Gi Hun, uomo divorziato, allontanato dalla figlia e pieno di debiti, che accetta come gli altri di partecipare al gioco. Ovviamente, prima di iniziare le sfide nessun giocatore sa cosa lo aspetta.

Il primo gioco è il conosciutissimo “Un, due, tre, stella”, che i partecipanti prendono come un modo per divertirsi, prima di scoprire che in gioco c’è la loro vita.

Perché questa serie è così popolare

“Squid Game” non ha particolari elementi di novità, ma riesce a raggiungere gli spettatori mettendo in scena emozioni forti, umane e universali. A ciò si aggiunge l’effetto nostalgia dovuto ai giochi d’infanzia e ad alcune ambientazioni delle sfide.

Quindi, 111 milioni di spettatori hanno visto questa popolarissima serie tv su Netflix che dovremmo assolutamente vedere, e un’altra prova di questo successo esiste. Infatti, il 12 ottobre molte persone ci hanno giocato per davvero, ovviamente senza rischiare la propria vita. È successo ad Abu Dhabi, dove il Centro Culturale Coreano (KCC) ha organizzato uno “Squid Game” nel mondo reale. Una giornata interamente dedicata ai giochi ispirati alla serie e che hanno visto un’altissima partecipazione.

Infine, per chi è incuriosito dal Dalgona biscuit che compare in “Squid Game”, ecco la ricetta per preparare questo tipico dolce coreano.