Tanti inviti al ristorante per le feste? Ecco come salvaguardare i sacrifici fatti con la dieta

Spesso durante le feste si coglie l’occasione per andare a pranzare o cenare in un ristorante. Ma come non vanificare tutti gli sforzi fatti durante la dieta? Ecco qualche prezioso consiglio da seguire

Moltissime persone seguono una dieta specifica indicata da un nutrizionista. Si può voler dimagrire per ragioni diverse: per piacersi di più oppure per qualche problema di salute che lo richiede. In ogni caso, le diete fai da te non sono molto efficaci perché ogni persona è diversa e ha bisogno dell’aiuto di un professionista.

Tuttavia, durante un periodo di festa è molto difficile rispettare pranzi e cene previste con le giuste quantità di cibo. Cosa fare, ad esempio, se si sono ricevuti tanti inviti al ristorante per le feste? Questo è un bel guaio perché cosa si può ordinare quando si è a dieta?

A casa una persona riesce a controllare quantità e ingredienti. Questo è, però, impossibile farlo in una sala mentre si aspettano menu e portate. Niente paura, ci sono comunque dei consigli di persone esperte per non buttare tutti gli sforzi fatti fino ad ora.

Tanti inviti al ristorante per le feste? Ecco cosa prendere per rimanere in forma

I nutrizionisti sanno molto bene che ci sono dei giorni in cui rispettare la dieta proposta è molto difficile. A Natale e Capodanno, ad esempio, è impossibile rinunciare a qualche cibo in più oppure a una porzione in più del proprio dolce preferito.

Gli esperti, però, indicano la via giusta anche quando si va a pranzare o cenare fuori e si deve mantenere la dieta. Ecco i loro pratici consigli, anche quando si è via per un viaggio:

antipasto : meglio chiedere una zuppa oppure un’insalata in modo da sentirsi sazi e non esagerare con le portate successive;

: meglio chiedere una zuppa oppure un’insalata in modo da sentirsi sazi e non esagerare con le portate successive; piatto principale : in questo caso è meglio scegliere dal menu il piatto più semplice in assoluto;

: in questo caso è meglio scegliere dal menu il piatto più semplice in assoluto; contorno : la scelta dovrebbe ricadere sempre sulle verdure ed evitare alimenti con amido come le patate;

: la scelta dovrebbe ricadere sempre sulle verdure ed evitare alimenti con amido come le patate; dessert: il dolce andrebbe evitato.

Queste sono le regole principali che trovano d’accordo diversi nutrizionisti. Tuttavia, ci sono anche altre accortezze da mettere in pratica.

Un consiglio in più su cosa fare con i pasti fuori casa

È importante sapere che un pasto al ristorante contiene molte più calorie dello stesso pasto preparato in casa. Inoltre, non si ha nessun controllo sul condimento a volte, aspetto fondamentale della dieta. Non si ha controllo nemmeno sulle porzioni, a volte davvero molto grandi.

In questo caso si può dividere il pasto facendosi portare un piatto vuoto. Oppure, si può optare per una scelta di antipasto e contorno, senza il piatto principale. In questo modo non si supereranno le calorie consigliate.

Naturalmente, si tratta di informazioni generali. Ogni persona è poi diversa con i propri bisogni e i propri disturbi e sarebbe molto importante l’indicazione di un esperto anche quando si deve mangiare fuori spesso.

Ricordiamo, inoltre, che è altrettanto importante che il conteggio delle calorie non diventi un’ossessione. Per la nostra salute, fisica e mentale, è essenziale potersi godere un pasto senza pensare alla bilancia. Un singolo pasto, poi, di certo non ci farà ingrassare.