Non lontano dall’Italia, è il luogo perfetto per trascorrere delle vacanze di Natale da sogno

Le vacanze di Natale si avvicinano a grandi passi. Se il 24 e il 25 sono solitamente dedicati alla famiglia, ecco che dal 26 ogni giorno è buono per poter decidere di partire verso qualche meta interessante, sia in Italia che in Europa. Oggi andremo idealmente a visitarne una che dista poco più di 200 km dal nostro Paese, appena sopra l’arco alpino. La città che ha dato i natali a Wolfgang Amadeus Mozart. Scopriamo insieme di quale comune austriaco si tratta.

I mercatini di Natale che hanno invaso gran parte delle nostre città sono molto rinomati anche all’estero. Pensiamo, per esempio, a quelli di Monaco di Baviera. Chi ama viaggiare in macchina e abita nel nord Italia può pensare a queste destinazioni per un’eventuale vacanza natalizia o per trascorrere il Capodanno in terra straniera. Prima della Germania, però, passando dal Brennero, ecco la splendida Austria.

Territorio ricco di bellezze naturali, con alcune città davvero meravigliose. La capitale Vienna, la carinissima Innsbruck poco oltre il confine italiano e poi la splendida Salisburgo, la città che ha visto nascere uno dei più grandi geni della musica: Mozart.

Cosa vedere a Salisburgo in poche ore

Edifici barocchi che sorgono sulle rive del fiume Salzach che dà il nome alla città, circondati da splendide montagne. Questa potrebbe essere la prima cartolina di Salisburgo.

Per visitarla si può partire dal centro e dalla casa natale di Mozart, oggi divenuta museo. In Getreidegasse si trova un edificio borghese, che è divenuto meta di appassionati da ogni parte del Mondo per vedere i suoi strumenti musicali, lettere originali, diversi dipinti. Con 12 euro di ingresso, si può davvero rimanere ammirati di fronte al genio precoce di Mozart.

Il passo verso il Duomo, poi, è davvero breve. La splendida facciata barocca con le quattro statue di santi, Pietro, Paolo, Rupert e Virgilio, l’imponente cupola e le due torri campanarie colpiscono dell’esterno. All’interno, invece, sono gli affreschi a catturare gli occhi dei visitatori.

Inevitabile, poi, soffermarsi su altri due monumenti simbolo della città austriaca. Il Castello Mirabell, con i suoi deliziosi giardini e la sovrastante fortezza di Hohensalzburg. Visto la vicinanza con il Duomo, meglio partire dal primo.

Costruito nel 1600, esso ha vissuto momenti di vero splendore. Oggi, al suo interno, si possono ammirare le magnifiche stanze, l’opulenza dei marmi oltre, all’esterno, i magnifici giardini.

La fortezza di Hohensalzburg, se possibile, è ancor più magnificente. Domina tutta la città dalla cima del monte Festungsberg. Un breve percorso in funicolare renderà la visita ancor più suggestiva. Si può decidere di vedere le numerose stanze che la compongono, oltre a scegliere alcuni dei musei che ospita. Per esempio quello delle marionette o quello del Reggimento Rainer. Un’unità operativa tra le più importanti dell’impero austro-ungarico.

Infine, una meritata sosta culinaria, dopo tanto camminare, deve essere fatta presso la Augustiner Braustubl. Qui, in un’atmosfera davvero unica, viene servita una delle migliori birre austriache. Da abbinare ai piatti tipici, acquistabili nei vari stand presenti all’interno dell’area.

Salisburgo, dunque, non lontano dall’Italia, è il luogo perfetto per trascorrere qualche giorno di relax nella verdissima Austria. Magari, per trovare anche qualche regalo giusto e particolare da conservare come ricordo.