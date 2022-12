Cotechino di Capodanno, c’è solo un modo per far impazzire gli ospiti! Ecco il trucco da copiare!

Stanchi di servire sempre il solito cotechino con le lenticchie? Ecco la ricetta del momento! Semplice, sfiziosa e decisamente più originale, per far impazzire amici e parenti al primo assaggio. Vediamo come fare un figurone in poche mosse.

Il cotechino è uno dei piatti tipici del menù del 31 dicembre. Accompagnato con le lenticchie è simbolo di buon auspicio per l’anno nuovo. Una tradizione che ci proietta verso i buoni propositi e alle speranze dell’anno che verrà. Un po’ come le previsioni dell’oroscopo che tutti amiamo leggere e che ci svelano possibili scenari futuri. Dunque, servire il cotechino con le lenticchie è d’obbligo! Tuttavia, possiamo rendere la ricetta ancora più sfiziosa e appetitosa. Ecco come.

Nessuno potrà resistere alla bontà del cotechino di Capodanno in crosta

Il cotechino in crosta è una vera prelibatezza che si prepara velocemente grazie al classico disco di pasta sfoglia già pronto. Di seguito, tutto l’occorrente per 6 persone.

Ingredienti

1 cotechino precotto di grandezza media;

di grandezza media; rotolo di pasta sfoglia ;

; 325 g di spinaci surgelati ;

; spicchio d’aglio ;

; semi di sesamo q.b.;

q.b.; sale, olio e peperoncino q.b.

Procedimento

Per preparare il cotechino di Capodanno in crosta, si parte con il ripieno. Prendere gli spinaci surgelati e lessarli per qualche minuto in acqua salata.

Poi, scolarli e strizzarli a dovere. Successivamente, in una padella far soffriggere lo spicchio d’aglio con un paio di cucchiai di olio extra vergine di oliva. Poi, ripassare anche gli spinaci e farli insaporire per qualche minuto. Aggiungere anche un po’ di peperoncino. A questo punto, far bollire in una pentola il cotechino con il suo involucro.

Dopo circa 15 minuti, aprire la confezione e scolare il liquido. Togliere anche il primo strato che avvolge il prodotto.

Procedere con la sfoglia

Si procede, poi, con la sfoglia. Prendere il rotolo di pasta sfoglia, srotolarlo in una teglia. Distribuire gli spinaci sopra la sfoglia e lasciare liberi solamente due centimetri dal bordo. A questo punto, posizionare il cotechino e avvolgere bene la sfoglia. Sigillare i bordi premendo con cura. Sbattere il tuorlo e con l’aiuto di un pennellino da cucina, spennellare sulla superficie del cotechino. Infine, per rendere il piatto ancora più sfizioso, cospargere con i semi di sesamo.

Infornare e far cuocere per circa un quarto d’ora alla temperatura di 200° C. Poi, tagliare a fette e servire caldo. Ricordiamo, inoltre, che dopo le “grandi abbuffate” delle festività natalizie, la nostra cucina potrebbe sembrare un campo di battaglia. Da pulire subito, oltre alle stoviglie e al piano cottura, anche gli strofinacci. Preziosi alleati in cucina, ma che si sporcano subito. Dunque, meglio correre ai ripari al più presto e con qualche trucchetto farli tornare come nuovi in un battibaleno.