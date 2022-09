Non è su Netflix la nuova serie imperdibile per i fan de Il Trono di Spade

Tre anni fa è andata in onda la puntata finale dell’amata serie televisiva, diventata presto un fenomeno culturale, ‘Il Trono di Spade’. Dopo otto stagioni e una storia che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il Mondo, il finale era particolarmente atteso: purtroppo, non ha soddisfatto le aspettative di tutti. Molti hanno infatti ritenuto che la stagione finale fosse molto valida, ma che le scelte con cui si è chiusa la storia non fossero all’altezza di quanto raccontato in precedenza. In questi giorni è uscita un’altra stupenda serie fantasy, ispirata al Mondo de Il Signore degli Anelli, su Amazon: ‘Rings of Power’.

Ma ora invece gli occhi e le orecchie sono puntate altrove: infatti non è su Netflix la nuova serie imperdibile dal titolo ‘House of the Dragon’. Questa serie, che si può vedere in streaming su NowTV, è ambientata ben 200 anni prima degli eventi narrati in Game of Thrones. È ispirata sempre ai libri scritti dall’autore George Martin, in particolare stavolta al romanzo spin-off ‘Fuoco e Sangue’. Racconta la storia della Casa Targaryen, l’ascesa e la caduta dei suoi re e la guerra civile che ha portato alla sua fine, conosciuta nei libri come ‘La Danza dei Draghi’.

I Sette Regni sono divisi tra le casate più importanti degli uomini: i Lannister, gli Stark, i Martell, gli Hightower… Ma solo una, i Targaryen, ha la forza necessaria per riunire i regni sotto il comando del Trono di Spade. Quest’antica famiglia si dice abbia origini divine e magiche: i suoi membri sono gli unici, infatti, in grado di comandare e governare in battaglia i draghi. La potenza distruttiva di queste bestie voltanti è impareggiabile: nessun esercito al Mondo è in grado di resistere al fuoco dei draghi. Con questa potenza dalla loro parte, i Targaryen governano i Sette Regni consapevoli che nessuno può opporsi ad essi.

Al tempo della serie, il trono è retto da Re Viserys I, considerato un sovrano cordiale, giusto, onesto e gentile. Sua erede e futura regina è la principessa Rhaenyra, figlia primogenita del re. Non tutti però sono d’accordo con questa successione. Il fratellastro della principessa, Aegon, e lo zio Daemon, non vogliono che una donna diventi Regina. Daemon, in particolare, è un guerriero impareggiabile che a dorso del suo drago è in grado di distruggere da solo interi eserciti, brandendo la sua spada mistica: Sorella Oscura.

Al debutto, la serie ha registrato uno degli ascolti più alti su HBO: quasi 10 milioni di spettatori solo negli Stati Uniti. Secondo Variety e Movieplayer, si tratta del debutto più seguito della storia per una serie TV via cavo. Su Metacritic ha raggiunto un punteggio di 68 su 100. Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha un voto medio di 9/10 con l’85 per cento di recensioni positive. Un motivo in più per non perderla? Daemon Targaryen è interpretato da Matt Smith, amatissimo dal pubblico per aver dato volto all’Undicesimo Dottore in ‘Doctor Who’.

