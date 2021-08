Negli ultimi tempi, grazie soprattutto all’offerta divenuta sempre più ampia e diversificata, tutti siamo divenuti appassionati di serie TV. Al di là dei gusti dei singoli individui, capita che una qualche serie riscuota un maggiore successo. È questo il caso della serie Netflix The Crown, di cui, dopo le prime quattro, è ora attesa con particolare trepidazione la quinta e penultima stagione. Per saperne di più in proposito, Ecco gli elementi che hanno reso The Crown una serie di successo e che ha spopolato su Netflix.

La serie tv che racconta la storia della famiglia reale inglese

Protagonista della serie di Peter Morgan è la Regina Elisabetta d’Inghilterra, il cui regno è il più longevo della storia della nazione. Salita al trono nel 1952, all’età di 25 anni, annovera ad oggi ben sessantanove anni di reggenza. Da qui, la stessa, è divenuta simbolo per antonomasia e identificativo dell’Inghilterra e, allo stesso tempo, uno di quei personaggi contemporanei consacrati già in vita all’Olimpo dei miti.

La narrazione della serie prende avvio negli anni ‘40, alla vigilia delle nozze della futura sovrana Elisabetta con il principe Filippo, compagno di una vita scomparso l’aprile scorso. Con le nuove puntate scorre però anche il tempo e, da una giovanissima Elisabetta inesperta, giungiamo a una donna più matura e sicura di sé. Ciò è indicato anche dal passaggio di testimone nella sua interpretazione, così come in quella degli altri personaggi. Tutti impersonati da differenti attori, in modo coerente con i segni del tempo, senza mai rinunciare naturalmente a un’evidente somiglianza.

Ecco gli elementi che hanno reso The Crown una serie di successo e che ha spopolato su Netflix

A fare la loro comparsa in scena sono tutte personalità reali, differenziate tra loro e dotate di propri caratteri. Costruiti secondo una base che tende quanto più ad avvicinarsi a un principio di verosimiglianza. Ed è forse proprio in questo che rinveniamo l’ingrediente segreto di The Crown, nell’averci mostrato i lati umani di personaggi ben noti ma sotto altre luci. La serie ci pone dall’altra parte. Ci porta nel privato della famiglia reale inglese, in ciò che succede dietro quel muro a noi sconosciuto e ipotizzato solo attraverso la nostra fantasia. È innegabile, d’altronde, che gli esponenti della monarchia inglese, una tradizione tanto antica in un’epoca così moderna, stuzzichino la fantasia di noi comuni mortali.

Altro elemento da evidenziare è l’accuratezza impiegata nelle vicende e nella ricostruzione storica. Riguardo non solo agli eventi e agli scandali dei Windsor, ma anche alla situazione in cui di volta in volta versa il Regno Unito. Altrettanta meticolosità è presente nei richiami veritieri di pose, scenografie, costumi.

Inoltre, la presenza dalla quarta stagione di Lady Diana, ex consorte del principe Carlo amata e seguita in tutto il Mondo, introduce avvenimenti famosi e recenti. La serie quindi ci avvicina sempre più alla contemporaneità ma da un punto di vista totalmente inedito.