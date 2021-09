Il campionato di calcio italiano serie A Tim è cominciato il 22 agosto e terminerà il 22 maggio. C’è la voglia di seguirlo tutto e di tifare per la propria squadra del cuore in tutte le partite che le spettano. In più l’arrivo dell’autunno tende a far preferire lo stare in casa comodi e al calduccio. Quindi il piacere, ma anche le occasioni, di andare a seguire le partite in un bar o a casa di amici vengono meno. Scopriamo quindi come realizzare il nostro desiderio, come fare per vedere tutte le partite serie A in totale relax sul divano.

L’abbonamento

Come molti già sapranno al momento la serie A è trasmessa interamente su DAZN, 380 partite in totale di cui 266 in esclusiva. Ne trasmette 10 a giornata. L’unico modo dunque per non perdersene una, è fare l’abbonamento a questa piattaforma. Oltre alle suddette, trasmette anche UEFA Europa League e altre a livello internazionale. Ma non solo, anche Moto GP e altri sport, come ciclismo, basket e tennis.

L’abbonamento ha un costo mensile di 29,90€ e attivarlo è facilissimo. Basterà andare sul sito ufficiale di DAZN e cliccare sul tasto “attiva ora”. Si procederà a registrarsi e a inserire gli estremi di pagamento. Una volta ultimata la procedura sarà subito possibile vedere DAZN. Il costo mensile si scalerà in automatico, se si volesse poi recedere ecco come disdire l’abbonamento a Dazn.

Come fare per vedere tutte le partite serie A in totale relax sul divano

DAZN può essere installato su 6 dispositivi diversi ed essere usato da due in contemporanea. Indubbiamente per gustarsi una partita non esiste modo migliore che sul divano, magari con una bella birra, davanti alla TV.

Per sfruttare l’abbonamento DAZN sulla tv dobbiamo avere una Smart TV. È necessario poi una connessione a internet e che la nostra Smart TV risulti connessa. Se dovesse non esserlo, per risolvere si consiglia di leggere il libretto delle istruzioni della propria TV.

A seconda del televisore cambia la procedura per installare l’app DAZN. Se abbiamo un Samsung la ricercheremo nel Samsung store, con Apple TV nell’App Store, con LG da LG Content store.

Con un Panasonic dovremo cercarla invece nelle App. Mentre in un Sony non Android in Applicazioni, cercare Opera TV store e lì DAZN. Nel caso di Android tv, Sony o altre, troveremo l’app nel Google Play Store.

Una volta trovata, ci basterà installarla e poi avviarla. Finalmente sarà tutto pronto per potersi gustare le partite senza essere costretti a dover lasciare la propria abitazione.