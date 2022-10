Serie Tv sci fi da guardare su Amazon Prime Video con attrice straordinaria

Amazon Prime Video è pronta a sfornare un’altra serie TV che ha tutte le carte per diventare un prodotto di successo. Da un pochino di tempo gli Amazon Studios stanno portando sulla piattaforma di Bezos interessanti novità. Prodotti di altissima qualità che il pubblico italiano e internazionale sta amando sempre di più.

Le piattaforme di streaming aumentano

Se prima si sentiva parlare sempre e solo di Netflix adesso anche le piattaforme di streaming competitor si stanno allineando producendo nuovissimi contenuti. Oltre però a Netflix, Amazon o Disney+ in commercio è arrivata una piattaforma che potrebbe cambiare le regole del gioco.

Infatti ha fatto da poco il debutto in Italia Paramount+, piattaforma streaming statunitense gestita da Paramount Streaming. E così la scelta degli abbonamenti aumenta e la competizione si fa sempre più alta.

Mentre si decide se abbonarsi anche a questa nuova piattaforma, le altre continuano a sfornare film e serie TV eccezionali. E Amazon Prime Video ha annunciato l’arrivo il 21 ottobre di un nuovo prodotto targato Amazon Studios e Warner Bros Television.

Serie Tv sci fi da guardare su Amazon Prime Video, cast unico con attrice straordinaria

La serie si intitola Inverso – The Peripheral ed è un prodotto sci-fi tratto dall’omonimo romanzo di William Gibson. La casa di streaming ha da poco rilasciato il primo trailer e già da questi piccoli spezzoni della serie sembra essere molto interessante.

Non tantissimi episodi, ma solo otto episodi di questa prima stagione che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 21 ottobre. Non saranno distribuiti tutti gli episodi in una sola volta ma saranno rilasciati ogni venerdì fino al 9 dicembre del 2022.

La trama di Inverso – The Peripheral

La serie racconta la storia di Flynne Fisher che è interpretata dall’attrice Chloë Grace Moretz. Ci troviamo in un’America futura dove la protagonista cerca di non far crollare la propria famiglia, ma cerca di tenerla insieme facendo di tutto.

Lei è una donna molto ambiziosa, intelligente, ma sembra non avere un futuro. Ma quando all’orizzonte non si vede un futuro, questo busserà alla porta di Flynne. Per la prima puntata bisogna ancora attendere qualche giorno, ma è sicuramente da segnare in calendario e da aggiungere tra i prodotti da vedere. Ecco la serie Tv sci fi da guardare su Amazon Prime Video con Chloë Grace Moretz dal 21 ottobre. Sempre su Amazon un altro film da vedere è LifeLike che sta riscuotendo molto successo.

