Ogni giorno ogni famiglia deve affrontare determinate spese ordinarie. Accanto a quelle poi capita si presentino anche le straordinarie. Investimenti di denaro che non avevamo messo in conto ma che puntualmente e fortuitamente si verificano.

È questa la situazione di molte famiglie italiane qualche giorno prima dell’inizio del passaggio al cambio di rotta della tv. Vediamo dunque come non spendere oltre i 40 euro comprando 5 decoder DVB T2 per vedere la nuova tv digitale terrestre.

La situazione

Dal 20 ottobre dei canali tematici Mediaset e Rai inizieranno a trasmettere in mpeg4. Tale modalità dovrebbe essere visibile dai televisori acquistati dal 2010 in poi, che supportano la visione in HD. Per essere sicuri che la nostra tv sia compatibile è sufficiente cercare di sintonizzarsi su un canale HD e vedere se lo riceviamo.

A questo cambiamento seguirà poi entro il 2023 uno più importante, si passerà al sistema DVB T2. Per continuare a vedere tutti i canali quindi bisognerà assicurarsi di avere una tv idonea, è possibile verificarlo con questa facile guida.

Le risposte ad ulteriori dubbi potremmo poi trovarle sulle FAQ fornite dal Ministero dello sviluppo economico.

Se non fossimo attrezzati dovremo provvedere a sostituire il televisore o a comprare un decoder. Delle due opzioni sicuramente la seconda è la più allettante ed economica, tanto più se il nostro televisore è in perfetto stato.

Come non spendere oltre i 40 euro comprando 5 decoder DVB T2 per vedere la nuova tv digitale terrestre

Per non spendere una grossa cifra ma prepararsi al meglio all’avvento del DVB T2, abbiamo selezionato alcuni decoder con prezzi accessibili. I seguenti sono da ritenersi orientativi, potrebbero variare in base ad offerte e rivenditori. Le nostre stime fanno riferimento a siti ufficiali o ad alcuni rivenditori autorizzati.

I 5 decoder DVB T2 che seguono hanno tutti alcune caratteristiche comuni. Prese SCART e HDMI per essere collegati. In più sono dotati di porte usb per riprodurre file multimediali da memorie esterne e consentono la scansione automatica dei canali. Vediamoli:

Telesystem Minion al prezzo di 25,99 euro;

i-ZAP T365 a 29,99 euro dotato di parental control e di un telecomando universale utilizzabile anche per la tv;

Majestic 665HD USB con un costo di 34,90 euro. Dispone anche esso del blocco per bambini e ha incluso il telecomando.

Humax HD 2022T2 di 38,90 euro con telecomando compatibile con tv e parental control.

Digiquest easy scart voice di 39,99 euro. Dotato di telecomando e di una testa snodabile che consente di collegarlo dietro la tv o di posizionarlo sul supporto removibile in dotazione. Compatibile con il dispositivo Amazon Alexa attraverso il quale è possibile azionarlo tramite l’uso della voce.

Il mercato fortunatamente offre un’ampia gamma di decoder e a vari prezzi, adatti anche a chi non ha intenzione di spenderci un capitale. Il passaggio dunque potrebbe essere indolore e più economico del previsto.

Coloro che hanno richiesto il bonus Tv potrebbero essere interessati alla lista segreta dei televisori e decoder idonei al bonus Tv.