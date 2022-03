La cucina romana e del centro Italia ci ha regalato dei piatti saporiti e prelibati che tutti amano. A seconda dei gusti c’è chi preferisce una cremosa carbonara, con il guanciale croccante. C’è chi ama il pomodoro e non può resistere ad un’arrabbiata o una amatriciana.

E poi ci sono i veri puristi, amanti del formaggio in tutte le sue forme. Per loro la cacio e pepe è una vera istituzione, forse il piatto più buono di tutta la cucina romana. Infatti grazie all’unione di questi due semplici ma saporiti ingredienti si possono realizzare piatti incredibili.

Partendo da una semplice base di cacio e pepe, ecco che con 2 ingredienti in più abbiamo un piatto nuovo. Un’unione di sapori che ci farà venire l’acquolina in bocca grazie al suo profumo irresistibile.

Tanti amano la carbonara, ma la cacio e pepe con questo ingrediente croccantissimo diventa un primo piatto da chef stellato

Oggi vedremo come rendere questo piatto povero un primo raffinato ed elegante. Non solo aggiungeremo un crostaceo buonissimo, ma useremo una prelibatezza lucana, il peperone crusco.

Ingredienti per 2 persone:

200 gr di spaghettoni o pasta fresca a scelta;

50 gr di pecorino;

pepe nero;

olio Evo;

7 scampi;

3 peperoni cruschi;

scorza di limone;

sale q.b.

Procedimento:

Prima di tutto puliamo gli scampi, estraendone bene tutta la polpa. Tritiamo al coltello per dare vita alla nostra tartare e condiamo con olio Evo, sale e pepe. Un po’ di scorza di limone per dare freschezza e mettiamo da parte;

Mettiamo a bollire una pentola con abbondante acqua e caliamo la pasta. Se usiamo la pasta fresca il procedimento sarà molto più veloce, ci vorranno pochi minuti. Se invece usiamo la pasta secca ricordiamo di calarla con un po’ di anticipo;

Grattugiamo il pecorino in una ciotola e aggiungiamo un po’ di cottura per creare una cremina. Mettiamola da parte per il momento;

Prendiamo una padella antiaderente, uniamo una manciata di pepe tritato e accendiamo il fornello. Lasciamo tostare qualche secondo e poi sfumiamolo con un mestolo di acqua di cottura;

A questo punto trasferiamo la pasta direttamente in padella, molto al dente. Saltiamola qualche secondo, aggiungiamo la crema di pecorino e spegniamo il fornello. Continuiamo a mantecare fino a raggiungere la consistenza cremosa che vogliamo;

Impiattiamo la pasta e prendiamo i peperoni cruschi. Per una croccantezza maggiore passiamoli un attimo in un po’ d’olio bollente. A questo punto aggiungiamo la tartare di scampi e sbricioliamo i peperoni cruschi. Teniamone un pezzetto da parte per la decorazione.

Quindi, in tanti amano la carbonara, ma la cacio e pepe preparata così convincerà anche i più scettici. Sarà impossibile resistere alla sua bontà e raffinatezza, la finiremo in un boccone. Piatti semplici possono diventare dei veri manicaretti in poche mosse. Anche una monotona pasta al tonno può trasformarsi in un piatto prelibato.

