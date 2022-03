Aria di grandi cambiamenti i primi di aprile per Toro e Acquario ma occhio a questi 2 segni sfortunati

Arriva la primavera con una ventata di aria nuova per tanti altri segni zodiacali. Grandi protagonisti di questo cambio di stagione saranno Toro e Acquario. Per il segno di Terra c’è aria di grandi cambiamenti e un alto tasso di erotismo per una vita sentimentale al top. Assolutamente un momento positivo di cui approfittare al massimo.

In amore, dunque, i Toro saranno affascinanti e irresistibili. Il partner se ne accorgerà e li avvolgerà con cure e complimenti. Musica per le orecchie dei nati sotto questo segno, di natura molto narcisi, ma attenzione a non cedere alle adulazioni. I single, invece, attraverseranno momenti di fiducia e ilarità.

Sul lavoro gli impegni sembrano non finire mai, ma l’energia e la carica vitale che pervaderanno i Toro saranno fonte di giudizi meritevoli da parte di capi e clienti. Non bisogna mollare, anzi: è il momento di cavalcare l’onda!

Per quanto riguarda gli amici dell’Acquario, invece, per loro sarà il momento di una ritrovata serenità in amore. Ci sarà grande intesa con il partner e si potranno finalmente affrontare diverse questioni spinose.

Per i single è il momento di abbassare le difese con chi ci si sente più a proprio agio.

Sul lavoro la stanchezza si farà sentire, ma l’Acquario saprà rimanere saldo. Potrebbe persino essere il momento giusto per concedersi un piccolo viaggio premio.

Aria di grandi cambiamenti i primi di aprile per Toro e Acquario ma occhio a questi 2 segni troppo sfortunati

Dopo i segni top del periodo, è il momento di parlare di chi invece dovrà combattere con la sfortuna.

Il Leone dovrà dimostrare che le promesse fatte al partner in tempi felici non sono state vane. I single, invece, potrebbero sentirsi molto soli in questo periodo. Sarà dura tenere fede ai propri ideali.

Sul lavoro le cose girano per il verso giusto, ma occhio al chiacchiericcio intorno. La cosa giusta da fare è lasciar sparlare colleghi malelingue e continuare per la propria strada.

La salute potrebbe andare peggio, ma meglio moderare gli eccessi.

Anche la Vergine dovrà fare i conti con un momento poco felice. Nel rapporto non tutto sarà convincente, ma c’è l’intenzione di andare fino in fondo per capire quali sono i motivi delle troppe discussioni.

In ufficio torna la presa più salda su una situazione irrisolta, ma la volontà di adagiarsi sugli allori è tanta: bisogna resistere.

Adesso è il momento di allenarsi in vista dell’estate: i troppi eccessi invernali hanno portato a un’eccessiva pesantezza fisica.

