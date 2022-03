Basteranno cinque minuti per realizzare 3 stuzzichini di primavera grazie a zucchine, carote e formaggi freschi, perfetti quando saremo a corto di idee per la cena

In questo articolo andremo a proporre alcune ricette rapide per una merenda golosa o un aperitivo last minute. Utilizzeremo ingredienti di stagione in modo da spendere poco e valorizzare le colture nostrane. Vediamo quindi subito le ricette.

Partiamo dunque dalla torta croccantina alle zucchine, carote e stracchino:

Ingredienti:

300 g di farina 0;

120 ml di acqua;

30 ml di birra bionda;

una punta di sale.

Preparazione:

Impastiamo rapidamente tutti gli ingredienti su una spianatoia. Compattiamola quindi in un panetto e mettiamolo in frigorifero mentre prepariamo il ripieno.

Ingredienti del ripieno:

2 zucchine;

2 carote;

1 uovo;

100 grammi di stracchino;

mezzo bicchiere di latte;

Sale e olio Evo.

Laviamo le verdure e tagliamo a striscioline con il pelapatate in modo da ottenere delle sfoglie sottili. Mettiamole a sbollentare in acqua salata. Nel frattempo con una forchetta, sbattiamo l’uovo, unendovi il latte. Ora togliamo dal fuoco la verdura.

Estraiamo dunque dal frigo la base e spianiamola su un cerchio di carta forno. Sistemiamola in una teglia e versiamo le verdure, l’uovo sbattuto, distribuendo lo stracchino.

Terminiamo con un filo di olio Evo e poi in forno per 40 minuti a 180°.

Finte carote di sfoglia

Cosa c’è di più primaverile e pasquale delle carote? Vediamo come realizzare delle finte carote di sfoglia con un ripieno di carote e formaggio spalmabile.

Ingredienti:

pasta sfoglia in rotolo;

3 carote;

200 grammi di formaggio spalmabile;

sale e olio Evo;

alcuni ciuffi di erba cipollina.

Procedimento:

Prendiamo quindi il rotolo di sfoglia e con una rotella tagliapasta, tagliamone delle striscioline larghe un centimetro. Ora prendiamo lo stampo conico per i cornetti. Avvolgiamo le strisce di sfoglia attorno al cono e mettiamole a cuocere su una teglia. Se volessimo un effetto “più aranciato” per quelle che saranno le nostre finte carote, potremmo quindi spennellarle con un tuorlo sbattuto e un pizzico di zafferano.

Inforniamo a 180° per 20 minuti.

Nel frattempo sbollentiamo le carote, per poi tritarle nel mixer aggiungendo un filo di olio e il sale. Uniamo il formaggio spalmabile, ottenendo così una crema arancione. Aggiustiamo di sale pepe. Riempiamo i cornetti appena tolti dal forno e immergiamo nel ripieno i ciuffi di erba cipollina. Sembreranno delle vere e proprie carotine sfiziose.

Spirale di pane, zucchine e yogurt

Per la nostra spirale avremo bisogno di:

2 zucchine;

2 vasetti di yogurt greco magro

olio Evo;

sale;

pan tramezzini;

prezzemolo.

Prendiamo dunque una striscia di pan tramezzini e spianiamola con il mattarello. Ora prepariamo le zucchine, lavate e tagliate a rondelle, che metteremo in padella a rosolare con un filo di olio Evo. Togliamo, pertanto, dal fuoco e passiamo velocemente al mixer. Ora aggiungiamo lo yogurt greco, il sale ed il prezzemolo sminuzzato. Spalmiamo la crema così ottenuta sulla fetta di pane e arrotoliamo. Avvolgiamo il rotolo in un rettangolo di pellicola a mo’ di salame. Dopo un’oretta estraiamolo, togliamo la pellicola e affettiamo il rotolo. Ogni singola fetta, infine, sarà una spirale da presentare su un vassoio con qualche rametto di prezzemolo.

Basteranno cinque minuti per realizzare 3 stuzzichini di primavera da leccarsi i baffi.

